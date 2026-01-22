AKTUELNO

Svet

Drama u Rusiji: Avion sleteo sa piste prilikom pokušaja poletanja

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com/JoeBreuer ||

Avion na liniji Magadan-Moskva sa 335 putnika sleteo je danas sa piste prilikom poletanja zbog tehničkog kvara, saopštilo je Dalekoistočno transportno tužilaštvo Rusije.

Kako se navodi, niko nije povređen, prenosi RIA Novosti.

"Danas je avion na pisti, koji je dobijao na brzini i spremao se za poletanje na ruti Magadan-Moskva, iskliznuo sa piste zbog tehničkog kvara. U avionu je bilo 335 putnika. Nijedan član posade niti putnik nije povređen", navodi se u saopštenju objavljenom na Telegramu.

Zbog incidenta, aerodrom Magadan je zatvoren, a let iz Magadana za Moskvu zakazan je za sutra.

Kancelarija transportnog tužioca u Magadanu pokrenula je inspekciju poštovanja zakona o bezbednosti i operacijama vazdušnog saobraćaja.

pročitajte još

Autobus ženi prešao preko noge: Saobraćajna nezgoda na Banovom brdu

Autor: Marija Radić

#Avion

#Nesreća

#Rusija

#pista

#poletanje

POVEZANE VESTI

Svet

DRAMA U NORVEŠKOJ: Avion sa 170 putnika sleteo sa piste u punoj brzini

Svet

ZAPALJEN AVION PUN PUTNIKA SKLIZNUO SA PISTE! Nova drama sa 'boingom' - Izgoreli mu krilo i motor

Svet

Teška nesreća u Nepalu: Avion skliznuo sa piste i zapalio se, ima poginulih (VIDEO)

Svet

Drama u Istanbulu: Avion iz Prištine izleteo sa piste

Svet

Nova drama na nebu: Avion hitno morao da sleti u Egipat, došlo do kvara na motoru

Društvo

Drama na nebu iznad Beograda: Avion hitno sleteo - ovo je razlog