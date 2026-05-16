ŠOK SNIMAK SA AERODROMA: Pogledajte trenutak izletanja aviona s piste u Splitu

U subotu oko 13.30 sati na uzletno-sletnoj (USS) stazi došlo je do incidenta u koji je bio uključen avion Croatia Airlinesa, Airbus A220 (9A-CAN), let OU 412, linija Split–Frankfurt, saopštio je Aerodrom Split.

Vazduhoplov je tokom pripreme za poletanje iz nepoznatih razloga skrenuo sa staze i jednom stranom završio na travnatoj površini. Pritom je zadobio oštećenja od sudara s vertikalnom oznakom i rubnim svetlima USS-a. U avionu se nalazilo 132 putnika i 5 članova posade.

Svi putnici su nakon incidenta bezbedno iskrcani, a tehničke službe rade na uklanjanju aviona sa piste. Na društvenoj mreži X objavljen je snimka trenutka kada je avion izleteo s piste.

🚨 WATCH: Croatia Airlines Airbus A220-300 veers off the runway and ends up on the grass surface during an aborted take-off from Split Airport, Croatia.



The aircraft sustained damage from colliding with a marker board and runway edge lights.



All passengers and crew members are… pic.twitter.com/dcNLUFmYru — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) 16. мај 2026.



"Airbus A220-300 Croatia Airlinesa skrenuo je s piste i završio na travnatoj površini tokom prekinutog polenja sa Aerodroma Split u Hrvatskoj. Vazduhoplov je pretrpeo štetu u sudaru s oznakom i svetlima ruba piste. Svi putnici i članovi posade su bezbedni i nema prijavljenih povređenih", napisali su uz snimak.

Kako je ranije za 24sata.hr ispričala čitateljka, avion je prilikom izletanja pokupio svetla s piste, a onda su se delovi i dim razleteli.

"Ne prekida se poletanje bez razloga. Ovo je sigurno bilo s razlogom. I da se spasu putnici", rekla je i dodala da su putnici bili smireni.

Drugi čitalac, koji se takođe našao u blizini u vreme izletanja, rekao je da su svi putnici izašli iz letelice.

"Taman šlepaju avion. Ne zna se šta je tačno bilo, uglavnom došlo je do zanošenja pri uzletanju", rekao je čitalac.

Autor: S.M.