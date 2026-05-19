NOVA PRAVILA U CRNOJ GORI! Ko bude šetao u kupaćem kostimu gradom nek spremi 500 evra

Izvor: Pink.rs

Crnogorska opština Ulcinj usvojila je novu uredbu kojom se zabranjuje kretanje u odeći za plažu van obalnih zona namenjenih turistima.

Prema odluci lokalnih vlasti, građanima i turistima više neće biti dozvoljeno da ulicama, trgovima, parkovima, šetalištima i drugim javnim površinama šetaju u bikiniju ili delimično goli.

Nova pravila ne odnose se na plaže i područja uz obalu koja su predviđena za boravak turista, prenosi TRT Balkan.

Za one koji prekrše uredbu predviđene su visoke novčane kazne koje će, prema saopštenju lokalne samouprave, iznositi od 350 do čak 500 evra za fizička lica.

Odluku je na svom zvaničnom Instagram profilu potvrdila i predsednica Skupštine opštine Ulcinj Ivana Popović.

Kako je navela, cilj ove mere je „održavanje reda, etike i imidža turističkog grada tokom letnje sezone“.

Autor: Jovana Nerić

