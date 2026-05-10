VOZAČI PAZITE SE, GRCI PROMENILI PRAVILA: Na putevima sevaju radari, ograničenje smanjeno, KAZNE paprene

Brzina od Soluna do Nea Mudanje smanjena na 90 km/h! Radari dežuraju kod Nea Kalikratije, kazne su neizbežne za one koji ne poštuju znake.

Svi turisti koji se ove sezone upute ka Halkidikiju moraju biti na posebnom oprezu. Na jednoj od najprometnijih deonica, od Soluna ka Nea Mudanji, došlo je do značajnih promena u saobraćajnim propisima koje bi mnoge mogle skupo da koštaju.

Nova ograničenja i radari "kao kod nas"

Kako prenosi popularna stranica Grčka Info, ograničenje brzine na autoputu je smanjeno, a policijske patrole sa modernim radarima su postale svakodnevica.

- Na autoputu (dve trake plus zaustavna) od Soluna do Nea Mudanje i obrnuto, više nije ograničenje 110 km/h, već samo 90 km/h. Postavljeni su novi znakovi na svakih nekoliko kilometara. - piše u upozorenju za srpske turiste.

Pored smanjenja brzine, vozače čeka još jedna "zamka".

- Takođe, na uzvišici nekoliko km pre skretanja za Nea Kalikratiju, iz smera Soluna, odnedavno gotovo tokom celog dana dežura policijski automobil koji radarom meri brzinu. U pitanju su isti novi radari kakvi se koriste i kod nas.

Oprezno kroz Sitoniju

Ova promena usklađena je sa pravilima koja već važe na ostatku poluostrva, pa je sada ograničenje isto kao i na većem delu magistrale kroz Sitoniju - 90 km/h.

Savet svim vozačima je da strogo poštuju postavljenu signalizaciju, jer grčka policija ove sezone ne prašta prekoračenja, a novi radari su izuzetno precizni.

Kazne za prekoračenje brzine u Grčkoj 2026. godine su visoke i drastično se povećavaju za veća prekoračenja, uz čestu meru oduzimanja dozvole. Osnovne kazne za brzinu do 20 km/h iznose oko 40–100 evra, dok za prekoračenja preko 50 km/h kazna iznosi 700 evra uz 60 dana oduzimanja dozvole.

Do 20 km/h: 40–100 evra.

Preko 20 km/h: 100–350 evra.

Preko 30 km/h: 350 evra.

Preko 50 km/h: 700 evra, plus oduzimanje dozvole 60 dana.

Ekstremna brzina (200 km/h): 2.000 evra, plus oduzimanje dozvole na jednu godinu.



Autor: Iva Besarabić