Kod Surčina nagazio 196 NA SAT! Pravi šok usledio tek kad su ga saobraćajci zaustavili

Pripadnici Uprave saobraćajne policije zaustavili su na teritoriji Surčina četrdesettrogodišnjeg vozača koji se kretao brzinom od čak 196 km/h na delu autoputa gde je ograničenje 130 km/h!

Kontrolom je utvrđeno da je upravljao vozilom bez vozačke dozvole, koja mu je oduzeta još 2021. godine zbog prikupljenih kaznenih poena.

"Vozač je odmah isključen iz saobraćaja, a protiv njega je podneta prekršajna prijava. Ovo nije samo kršenje propisa – ovo je direktno ugrožavanje života. Podsećamo da se sledeće nedelje širom Evrope sprovodi međunarodna akcija pojačane kontrole brzine. Građani imaju priliku da do nedelje, 12. aprila, na mejl adresu usp@mup.gov.rs predlože lokacije na kojima će saobraćajna policija kontrolisati brzinu tokom akcije „Speed Marathon“, koja će biti realizovana u sredu, 15. aprila", saopštio je MUP.

Upravi saobraćajne policije do sada je dostavljeno gotovo 400 predloga lokacija.

