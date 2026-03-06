NOVI RADARI VIDE APSOLUTNO SVE: Stižu prve kazne, podaci o prekršaju se u realnom vremenu šalju u centar MUP-a

Građani su počeli da dobijaju kazne zbog novih radara, a verovali ili ne, poruka za istu stiže putem "Vajbera" sa linkom koji vodi do eUprave.

Među kažnjenima, našla se i Maja N. kojoj je kazna za prekoračenje brzine stigla u roku od 24 sata.

Prekršaj je otkriven uređajem "Prolog tlaser III" na putnom pravcu od Alibunara ka Vladimirovcu, na kom je propisana brzina 50km/h, a Maja se, kako kaže, kretala 71km/h, zbog čega je dobila kaznu od 10.000 dinara.

- Iskrena da budem nisam ni razmišljala o radaru i kako sam se trudila da što pre izbegnem gužve i vratim se u Beograd, samo sam projurila. Već jutros sačekala me je poruka koja mi je stigla na Vajberu od eUprave i odmah sam mogla da zaključim šta je u pitanju - kaže Maja za medije.

Kako je objasnila, njoj je pristigao elektronski dokument sa ID brojem koji je vodio na poziv u kome se navodi na kom mestu i u koje vreme je zabeležen prekršaj.

- Prvo mi je stigla poruke sa ID brojem na koji, kada se klikne, piše gde se i kada načinio prekršaj. I zaista, vozila sam brzinom 71km/h, dok je propisano maksimalno ograničenje bilo 50km/h - objašnjava Maja.

Dakle, elektronska poruka poslata je automatski iz sistema eSanduče, a ispod nje stoji mejl adresa na kojoj se mogu postaviti dodatna pitanja ili nejasnoće u vezi sa istom.

Radari rade 24 sata bez prestanka

Kako je ranije istakao Mirko Koković, pomoćnik direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS), podaci o prekršaju u realnom vremenu stižu na kućnu adresu ili putem eUprave, kao što je bio i Majin slučaj.

- Podaci o prekršaju se u realnom vremenu šalju u centar MUP-a, a kazna stiže direktno na kućnu adresu vlasnika vozila i ili putem eUprave se dostavlja kazna - objašnjava Koković.

Koji prekršaji se detektuju?

trenutna brzina

prosečna brzina između dve tačke

nevezivanje sigurnosnog pojasa

korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje

nepropisnog preticanja

prolazak na crveno svetlo

neregistrovana vozila

korišćenje svetala

vožnja žutom trakom

Autor: A.A.