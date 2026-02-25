POČELI SA RADOM NOVI SUPER RADARI U SRBIJI: Beleže 9 prekršaja istovremeno – kazne stižu direktno na kućnu adresu!

Na putevima Srbije zvanično su počeli da rade najsavremeniji stacionarni i mobilni radari koji istovremeno detektuju čak 9 različitih prekršaja, otkriva Mirko Koković, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS).
Ovi radari nisu obične kamere – oni rade 24 sata dnevno, 365 dana u godini, bez obzira na vremenske uslove i bez prisustva policijske patrole.
Koje prekršaje detektuju?
- Trenutnu brzinu
- Prosečnu brzinu između dve tačke
- Nevezivanje sigurnosnog pojasa
- Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje
- Nepropisno preticanje
- Prolazak na crveno svetlo
- Neregistrovana vozila
- Korišćenje svetala
- Vožnju žutom trakom
Radari mogu da detektuju i istek registracione nalepnice vozila.
Trenutno je aktivno oko 30 lokacija širom Srbije, uključujući ključne pravce oko Beograda, Pančeva, Užica i Šapca, a planirano je proširenje na ukupno 99 lokacija. Cilj nije kažnjavanje, već povećanje bezbednosti na tzv. „crnim tačkama“ gde se najčešće dešavaju saobraćajne nesreće.
Kako stiže kazna?
Podaci o prekršaju se u realnom vremenu šalju u centar MUP-a, a kazna stiže direktno na kućnu adresu vlasnika vozila ili putem eUprave.
Zona škola i opasne deonice
U narednom periodu planirano je postavljanje radara i u zonama škola i drugim mestima gde su pešaci ugroženi, čime se dodatno smanjuje rizik od saobraćajnih nezgoda.
Zašto je kontrola brzine važna
Koković ističe da je brzina i dalje najveći faktor u saobraćajnim nesrećama – u januaru 2026. godine brzina je bila uzrok oko 33% stradanja u saobraćaju.
Sprovedena statistika pokazuje rezultate: broj poginulih smanjen je sa 37 na 16 lica, a broj povređenih za oko 20% u odnosu na prošlu godinu.
Poruka vozačima:
„Ne vozite samo tamo gde znate da je radar postavljen – vozite savesno svuda. Tehnologija nadoknađuje ljudski faktor, ali lična odgovornost je jedini pravi garant bezbednosti“, poručuje Koković.
