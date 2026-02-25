POČELI SA RADOM NOVI SUPER RADARI U SRBIJI: Beleže 9 prekršaja istovremeno – kazne stižu direktno na kućnu adresu!

Na putevima Srbije zvanično su počeli da rade najsavremeniji stacionarni i mobilni radari koji istovremeno detektuju čak 9 različitih prekršaja, otkriva Mirko Koković, pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS).

Ovi radari nisu obične kamere – oni rade 24 sata dnevno, 365 dana u godini, bez obzira na vremenske uslove i bez prisustva policijske patrole.

Koje prekršaje detektuju?

- Trenutnu brzinu

- Prosečnu brzinu između dve tačke

- Nevezivanje sigurnosnog pojasa

- Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje

- Nepropisno preticanje

- Prolazak na crveno svetlo

- Neregistrovana vozila

- Korišćenje svetala

- Vožnju žutom trakom

Radari mogu da detektuju i istek registracione nalepnice vozila.

Trenutno je aktivno oko 30 lokacija širom Srbije, uključujući ključne pravce oko Beograda, Pančeva, Užica i Šapca, a planirano je proširenje na ukupno 99 lokacija. Cilj nije kažnjavanje, već povećanje bezbednosti na tzv. „crnim tačkama“ gde se najčešće dešavaju saobraćajne nesreće.

Kako stiže kazna?

Podaci o prekršaju se u realnom vremenu šalju u centar MUP-a, a kazna stiže direktno na kućnu adresu vlasnika vozila ili putem eUprave.

Zona škola i opasne deonice

U narednom periodu planirano je postavljanje radara i u zonama škola i drugim mestima gde su pešaci ugroženi, čime se dodatno smanjuje rizik od saobraćajnih nezgoda.

Zašto je kontrola brzine važna

Koković ističe da je brzina i dalje najveći faktor u saobraćajnim nesrećama – u januaru 2026. godine brzina je bila uzrok oko 33% stradanja u saobraćaju.

Sprovedena statistika pokazuje rezultate: broj poginulih smanjen je sa 37 na 16 lica, a broj povređenih za oko 20% u odnosu na prošlu godinu.

Poruka vozačima:

„Ne vozite samo tamo gde znate da je radar postavljen – vozite savesno svuda. Tehnologija nadoknađuje ljudski faktor, ali lična odgovornost je jedini pravi garant bezbednosti“, poručuje Koković.

Autor: D.S.