Na ovim lokacijama su novi radari: Detaljan spisak - Evo koje prekršaje beleže

Pre nekoliko dana sa radom su počeli novi "super radari", koji su postavljeni na više lokacija širom Srbije.

Od strane nadležnih već je najavljeno postavljanje velikog broja ovih detektora prekršaja na potencijalno rizičnim mestima u našoj zemlji, a oni neće meriti samo brzinu, već će biti moguće beleženje brojnih prekršaja.

Kako su preneli mediji u prehodnom periodu, u Srbiju su stigli novi stacionarni radari postavljeni na više lokacija.

Ovo je samo početak velikog plana nadležnih institucija, koje planiraju da ovakve uređaje postave na 99 potencijalno rizičnih lokacija, a pored stacionarnih biće postavljeni i nevidljivi radari, koji neće zahtevati prisustvo policijskih službenika.

Gde su sve postavljeni?

Kako je saopšteno od strane nadležnih, stacionarni radari postavljeni su na više putnih pravaca i to u Beogradu i okolini na deonicama Ostružnica–Umka, Batajnica–Dobanovci, Beograd–Čenta–Kovilovo, kao i na pravcima Orlovača–Ripanj i Meljak–Stepojevac.

U centralnoj Srbiji radari su postavljeni na putnim pravcima Batočina–Kragujevac i Trbušani–Čačak, dok su u zapadnoj Srbiji obuhvaćene deonice Užice–Gorjani i Šabac–Lojanice.

Na teritoriji Vojvodine novi sistemi za merenje brzine nalaze se na pravcima Pančevo–Vatin, gradskoj deonici u Pančevu, Melenci–Zrenjanin, Sombor–Kljajićevo i Odžaci–Ratkovo.

U južnoj Srbiji novi radari postavljeni su na pravcima Raška–Novi Pazar, u Ulici Save Kovačevića, kao i na deonici Kraljevo–Novi Pazar, u mestu Varevo.

Kolike su kazne u Srbiji za najčešće prekršaje?

Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje bez upotrebe „hands-free“ uređaja takođe se kažnjava sa 10.000 dinara. Ukoliko se kazna plati u roku od osam dana, iznos se najčešće umanjuje na 5.000 dinara.

Kazne za prekoračenje brzine u naseljenim mestima zavise od stepena prekoračenja. Za brzinu do 10 kilometara na čas iznad dozvoljene kazna iznosi oko 3.000 dinara, dok se za prekoračenje od 11 do 20 kilometara na čas plaća oko 5.000 dinara. Prekoračenje od 21 do 40 kilometara na čas sankcioniše se kaznom od oko 10.000 dinara.

Za teže prekršaje, kada je brzina veća od dozvoljene za 51 do 70 kilometara na čas, propisana je kazna od 20.000 do 40.000 dinara ili zatvor do 30 dana. U slučaju prekoračenja brzine za više od 70 kilometara na čas, kazna se kreće od 100.000 do 120.000 dinara ili više, uz izricanje zaštitne mere zabrane upravljanja vozilom, a moguće je i izricanje kazne zatvora.

Autor: A.A.