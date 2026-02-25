VODITE RAČUNA! Na ovim lokacijama su novi radari: Snimaće 9 prekršaja, a evo kako će vam stizati kazne

Danas je zvanično počela primena najsavremenijih stacionarnih i mobilnih radara koji istovremeno detektuju 9 različitih prekršaja.

Mirko Koković, pomoćnik direktorka Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS) kaže da ovi uređaji nisu obične kamere na koje smo do sada navikli.

- Oni predstavljaju novu generaciju digitalnog nadzora koji radi 24 sata dnevno, 365 dana, bez obzira na vremenske uslove, i što je najvažnije, bez direktnog prisustva policijske patrole na terenu. Trenutno su ovi sistemi aktivni na oko 30 lokacija širom Srbije, uključujući ključne putne pravce u okolini Beograda, Pančeva, Užica i Šapca. Cilj nije puko kažnjavanje, već postavljanje ovih uređaja na tzv. "crne tačke", mesta gde se najčešće događaju nesreće sa tragičnim ishodom, kako bi se vozači primorali da smanje gas tamo gde je to najkritičnije - ističe Koković za "Blic".

Ovih 9 prekršaja detektuju novi radari:

▶️trenutna brzine

▶️ prosečna brzinu između dve tačke

▶️ nevezivanje sigurnosnog pojasa

▶️ korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje

▶️ nepropisnog preticanja

▶️ prolazak na crveno svetlo

▶️ neregistrovana vozila

▶️ korišćenje svetala

▶️vožnja žutom trakom

Kako stiže kazna?

- Podaci o prekršaju se u realnom vremenu šalju u centar MUP-a, a kazna stiže direktno na kućnu adresu vlasnika vozila i ili putem eUprave se dostavlja kazna - objašnjava Koković i dodaje:

- Poruka svim učesnicima u saobraćaju je jasna: ne prilagođavajte vožnju samo tamo gde znate da je postavljen radar, već svuda. Tehnologija je tu da nadoknadi ljudski faktor, ali naša lična odgovornost ostaje jedini pravi garant bezbednosti. Vozite savesno, ne zbog radara, već zbog života.

Radari u zoni škole?

Kokotović veruje i da će u narednom periodu stacionarni radari biti postavljeni i u zonama škola i ostalim javnim saobraćajnim površinama gde su ugroženi učesnici u saobraćaju i na taj način značajno smanjiti uticaj brzine na nastanak saobraćajnih nezgoda na našim putevima.

Autor: D.Bošković