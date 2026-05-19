'SVE JE UNAPRED SMISLIO, LUKU (19) UBIO JEDNIM HICEM' Tužilaštvo saopštilo jezive detalje smrti maturanta

Županijsko državno tužilaštvo u Šibeniku, nakon ispitivanja uhapšenog Kristijan Aleksić, donelo je rešenje o sprovođenju istrage protiv njega zbog krivičnih dela teškog ubistva i nedozvoljenog posedovanja, izrade i nabavke oružja i eksplozivnih materija.

- Postoji osnovana sumnja da je 16. maja 2026. godine, oko 23:00 časa, u Drnišu, okrivljeni, pedesetogodišnji muškarac, sa unapred smišljenom namerom da ubije dostavljača hrane iz ugostiteljskog objekta iz kojeg je već naručio hranu, po dolasku devetnaestogodišnjeg hrvatskog državljanina (rođenog 2007. godine) koji mu je dostavio hranu, bez ikakvog razloga, odmah ispalio hitac u oštećenog iz vatrenog oružja koje je sam napravio, usled čega je oštećeni zadobio povrede od kojih je preminuo na licu mesta - saopštilo je Županijsko državno tužilaštvo u Šibeniku.

Predložen pritvor

Izvestili su da je nakon ispitivanja Aleksića, Županijsko tužilaštvo Šibenika predložilo istražnom sudiji da se okrivljenom odredi pritvor zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva, postojanja posebnih okolnosti koje bi mu omogućile da ponovi krivično delo ukoliko bude pušten na slobodu, i zato što je pritvor neophodan za nesmetano vođenje postupka za krivično delo za koje je predviđena kazna dugotrajnog zatvora i u kojem su okolnosti izvršenja krivičnog dela posebno teške.

Maja Dogan, vršilac dužnosti županijskog državnog tužioca, dala je izjavu medijima nakon završenog ispitivanja pred županijskim državnim tužiocem.

- Okrivljeni se aktivno branio. Izneo je svoju odbranu, odgovarao na postavljena pitanja. Doneta je odluka o sprovođenju istrage za krivična dela teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja, proizvodnja i nabavka eksplozivnih materija. Nakon donošenja odluke o sprovođenju istrage, podneli smo predlog istražnom sudiji za utvrđivanje istražnog zakona zbog opasnosti od bekstva, opasnosti od ponavljanja krivičnog dela i teških okolnosti ovog krivičnog dela. Čekamo zakazivanje ročišta - zaključila je ona.

U Drnišu je danas održana komemoracija zaLuku Milovca, čija je smrt potresla celi kraj. Od mladog Luke oprostili su se članovi porodice, prijatelji, profesori i brojni građani koji su došli da izraze poslednju počast i podršku njegovim najbližima.

Emotivnim rečima prisutni su se prisetili njegovog života, dobrote i uspomena koje će zauvek ostati među onima koji su ga poznavali.

