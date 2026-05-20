ACO ĐUKANOVIĆ PUŠTEN IZ KUĆNOG PRITVORA! Brat Mila Đukanovića mora da se javlja policiji, a evo na kom delu je ograničeno kretanje: Postupak zbog ORUŽJA

Biznismenu Acu Đukanoviću, bratu Mila Đukanovića, ukinuta je mera zabrane napuštanja stana, odlučio je Osnovni sud u Nikšiću u postupku kontrole mera nadzora.

Rešenjem istražnog sudije Save Mušikića od 20. maja ukinuta mu je mera nadzora kojom mu je zabranjeno napuštanje stana u naselju Rastoci u Nikšiću, dok mu je produžena mera privremenog oduzimanja pasoša.

Istim rešenjem mu je naloženo i javljanje policiji, pa će se Đukanović morati jednom nedeljno javljati Odeljenju bezbednosti Podgorice.

Zbog čega se vodi krivični postupak

Podsetimo, protiv Đukanovića se vodi krivični postupak zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Mere nadzora su prvobitno određene rešenjem Osnovnog suda u Nikšiću od 20. marta ove godine.

Optužnica ODT-a u Nikšiću protiv brata bivšeg premijera Mila Đukanovića vraćena je ranije na dopunu, a rešenjem koje je 29. aprila doneo sudija Mirko Kojović naloženo je tužilaštvu da sprovede dodatne dokazne radnje radi završetka istrage.

