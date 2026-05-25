GORI OMILJENO SRPSKO LETOVALIŠTE: Vatrogasci hitno poslati na teren, buktinja guta poznati bar na plaži!

Na poznatom ulcinjskom kupalištu "Cabo Beach" na Velikoj plaži izbio je požar u kojem je zahvaćen deo restorana i bara kraj plaže.

Kako prenosi Dan, vatra je buknula u kasnim popodnevnim časovima. S obzirom na to da je većina objekata na ovom delu obale izgrađena od drveta i drugih lako zapaljivih materijala, plamen se velikom brzinom proširio na celu konstrukciju.

Požar na Velikoj plaži: Gori dio poznatog kupališta i restorana u Ulcinju, vatrogasci i policija na terenu



https://t.co/RsOryocbCF — Dan (@Dnevne_DAN) 25. мај 2026.

Vatrogasci i policija na licu mesta

Odmah po dojavi, situacija je dignuta na najviši nivo i na teren je upućeno više vatrogasnih vozila.

Hitna intervencija: Vatrogasne ekipe na licu mesta vode žestoku borbu sa vatrenom stihijom.

Bezbednost na lokaciji: Na terenu se nalaze i pripadnici Odeljenja bezbednosti Ulcinj koji u potpunosti obezbeđuju ovu lokaciju.

Pričinjena velika materijalna šteta

Za sada nema zvaničnih informacija o povređenim osobama u ovom dramatičnom incidentu, dok je na samim objektima već pričinjena ogromna materijalna šteta.

Tačan uzrok izbijanja požara biće poznat nakon što vatrogasci u potpunosti lokalizuju i ugase vatru, a nadležne ekipe obave detaljan uviđaj.

Autor: D.S.