AKTUELNO

Region

GORI OMILJENO SRPSKO LETOVALIŠTE: Vatrogasci hitno poslati na teren, buktinja guta poznati bar na plaži!

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pixabay.com ||

Na poznatom ulcinjskom kupalištu "Cabo Beach" na Velikoj plaži izbio je požar u kojem je zahvaćen deo restorana i bara kraj plaže.

Kako prenosi Dan, vatra je buknula u kasnim popodnevnim časovima. S obzirom na to da je većina objekata na ovom delu obale izgrađena od drveta i drugih lako zapaljivih materijala, plamen se velikom brzinom proširio na celu konstrukciju.

Vatrogasci i policija na licu mesta

Odmah po dojavi, situacija je dignuta na najviši nivo i na teren je upućeno više vatrogasnih vozila.

Hitna intervencija: Vatrogasne ekipe na licu mesta vode žestoku borbu sa vatrenom stihijom.

Bezbednost na lokaciji: Na terenu se nalaze i pripadnici Odeljenja bezbednosti Ulcinj koji u potpunosti obezbeđuju ovu lokaciju.

Pričinjena velika materijalna šteta

Za sada nema zvaničnih informacija o povređenim osobama u ovom dramatičnom incidentu, dok je na samim objektima već pričinjena ogromna materijalna šteta.

Tačan uzrok izbijanja požara biće poznat nakon što vatrogasci u potpunosti lokalizuju i ugase vatru, a nadležne ekipe obave detaljan uviđaj.

Autor: D.S.

#Dan

#cabo beach požar

#crna gora požar

#izgoreo bar ulcinj

#ob ulcinj

#požar u ulcinju

#ulcinj požar

#vatrogasci ulcinj

#velika plaža ulcinj

POVEZANE VESTI

Hronika

DRAMA NA AUTOKOMANDI! Požar u poznatom beogradskom restoranu: Vatrogasci hitno intervenisali, evo šta je uzrok požara (FOTO)

Hronika

GORI POZNATI RESTORAN NA PALILULI: Kamera snimila jeziv trenutak

Beograd

BUKTI VELIKI POŽAR NA MAKIŠU: Gore splavovi na Čukarici, vatrogasci odmah izašli na teren!

Svet

POŽAR! GORI OMILJENO SRPSKO LETOVALIŠTE! Vatra kulja na sve strane, u pomoć stigli i helikopteri (FOTO)

Hronika

Požar u centru Beograda: Zapalio se poznati restoran, vatrogasci na terenu

Hronika

JEZIV PRIZOR NA AUTO-PUTU NOVI SAD - BEOGRAD: Buktinja guta kamion, prolaznici u šoku snimaju (VIDEO)