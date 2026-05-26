DEČAK NESTAO U RECI TOKOM KUPANJA Drama na Drini: Dozivao upomoć pre nego što mu se izgubio trag, u toku velika potraga

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Pretraga terena uz obalu i reku je u toku, dok su meštani u šoku zbog nesreće.

U mestu Branjevo, sa leve strane reke Drine, u toku je potraga za dečakom koji je nestao u reci tokom kupanja, nakon što ga je, prema prvim informacijama, odnela jaka rečna matica.

Kako se nezvanično saznaje, grupa dečaka kupala se kod popularne "Breze", mesta koje tokom toplijih dana okuplja veliki broj kupača.

U jednom trenutku začuo se poziv upomoć jednog od dečaka koji se nalazio u vodi, nakon čega je nestao u reci.

Pretražuje se teren uz obalu i tok Drine, dok su meštani i prisutni građani u šoku zbog događaja koji je uznemirio čitavo područje.

Više informacija očekuje se nakon završetka potrage i zvaničnih izveštaja nadležnih službi u nadi da će dečak biti pronađen i dobro.

Autor: Jovana Nerić

