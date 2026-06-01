UHVAĆEN CRNOGORAC KOJI JE GODINAMA BEŽAO POLICIJI! Izdao ga jedan detalj u stanu u Riminiju, Austrija i Crna Gora se 'otimaju' oko njegovog izručenja! (FOTO)

Crnogorski državljanin Mili Bajramović (33), visokorangirani član jedne organizovane kriminalne grupe koji se dovodi u vezu sa više ubistava i međunarodnim kriminalom, uhapšen je u italijanskom gradu Riminiju nakon višegodišnjeg bekstva.

Italijanska policija je opkolila stambeni kompleks i izvela akciju hapšenja, a Bajramović nije pružao otpor prilikom upada specijalnih jedinica. Ključni trag koji je istražitelje doveo do begunca bio je stan koji je godinama zvanično bio prazan, ali je zabeležio neuobičajeno visoku potrošnju električne energije, dok je presudan trenutak nastupio kada je Bajramović tokom policijske opservacije nakratko provirio kroz zavesu i otkrio svoje prisustvo.

U stanu su nakon pretresa pronađeni mobilni telefoni, hladno oružje, teleskopska palica i više falsifikovanih dokumenata.

Ubio oca i sina? Beč i Podgorica traže Bajramovića zbog likvidacija Roganovića

Nakon hapšenja, Austrija je zvanično predala zahtev za njegovo izručenje i odmah dostavila Italiji potrebnu dokumentaciju, jer Bajramovića potražuje zbog ubistva Vladimira Roganovića i ranjavanja S.V. koje se dogodilo 2018. godine u Beču.

Istovremeno, crnogorska policija i pravosuđe takođe potražuju Bajramovića zbog sumnje da je direktno umešan u ubistvo Šćepana Roganovića, u kojeg je u februaru 2020. godine u Herceg Novom ispaljeno pet hitaca.

Iz Uprave policije Crne Gore saopšteno je da ovo hapšenje predstavlja značajan uspeh međunarodne policijske saradnje, a italijanske pravosudne institucije će u narednom periodu doneti konačnu odluku o tome kojoj će državi Bajramović biti prvoj izručen radi suđenja za teška krivična dela.



