PRERUŠIO SE U DOSTAVLJAČA HRANE! Pogledajte kako je uhapšen Crnogorac osumnjičen za pucnjavu na Čukarici (VIDEO)

Pogledajte akciju hapšenja!

Pripadnici Policijske uprave za grad Beograd, Trećeg odeljenja Uprave kriminalističke policije, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, rasvetlili su krivično delo teško ubistvo u pokušaju i uhapsili državljanina Crne Gore V. M. (2005) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

Sumnja se da je 30. januara, u Ulici Ratka Mitrovića na Čukarici, prerušen u dostavljača hrane, pozvonio na vrata stana u kojem se nalazio dvadesetpetogodišnji muškarac i pucao u njega. V. M. koji se sumnjiči i za krivično delo nedozvoljeno nošenje oružja, određeno je zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: D.Bošković