AKTUELNO

Hronika

PRERUŠIO SE U DOSTAVLJAČA HRANE! Pogledajte kako je uhapšen Crnogorac osumnjičen za pucnjavu na Čukarici (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije ||

Pogledajte akciju hapšenja!

Pripadnici Policijske uprave za grad Beograd, Trećeg odeljenja Uprave kriminalističke policije, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, rasvetlili su krivično delo teško ubistvo u pokušaju i uhapsili državljanina Crne Gore V. M. (2005) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

Sumnja se da je 30. januara, u Ulici Ratka Mitrovića na Čukarici, prerušen u dostavljača hrane, pozvonio na vrata stana u kojem se nalazio dvadesetpetogodišnji muškarac i pucao u njega. V. M. koji se sumnjiči i za krivično delo nedozvoljeno nošenje oružja, određeno je zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Autor: D.Bošković

#Hapšenje

#Pucnjava

#Čukarica

POVEZANE VESTI

Hronika

Crnogorac uhapšen zbog ubistva u Beogradu: Prerušio se u dostavljača hrane, pozvonio čoveku na vrata, pa zapucao

Hronika

POGLEDAJTE KAKO SU POHAPŠENI PERAČI PARA IZ KRAGUJEVCA: Inspektori ih okružili, pa im stavili lisice, privedeno 24 osumnjičenih! (FOTO+VIDEO)

Hronika

UHAPŠEN U INOSTRANSTVU: 'Pao' optuženi za pucnjavu na advokata u centru Beograda

Hronika

POLICIJA OPKOLILA AUTOMOBIL, IZVUKLA ČOVEKA I OBORILA GA NA POD - Pogledajte snimak dramatične akcije! Evo kako je uhapšen trojac zbog obračuna na Pal

Zadruga

Luka, pa postoje kamere! Vujović otrčao do izolacije, pogledajte šta je radio: Razlog je Aneli?! (VIDEO)

Hronika

RANIO TINEJDŽERA IZ DEDINOG PIŠTOLJA: Uhapšen osumnjičeni za pucnjavu u Borči!