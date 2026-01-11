AKTUELNO

Zadruga

Luka, pa postoje kamere! Vujović otrčao do izolacije, pogledajte šta je radio: Razlog je Aneli?! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pogledajte šta je radio!

Luka Vujović večeras je izašao iz Bele kuće, napustio je emisiju "Nominacije", kako bi otišao do izolacije. Naime, s obzirom na to da je namestio oba kreveta u izolaciji, mnogi se pitaju za koga je zapravo namestio iste.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, večeras je Luka poslao Aneli u izolaciju, a zbog njene konstatacije da jedva čeka da bude sa njom u izolaciji, s obzirom na to da je saznao da je nominovan od strane Odabranih učesnika i toga da će se i on naći u izolaciji, mnogi se pitaju da li je namestio za sebe, za Aneli ili za oboje?!

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Nikola Tesla kao prorok predvideo šta nas sve čeka u 2035. godini: Pogledajte šta je do tačnina opisao

Horoskop

Dnevni horoskop: Neočekivani obrt za Vage, poslovni trijumf za Bikove - pogledajte šta vaš znak zodijaka može danas očekivati!

Domaći

Priji popustile kočnice! Pink.rs paparaco: Pogledajte šta je pevačica radila na koncertu Saše Kovačevića, mislila da je kamere ne snimaju (FOTO+VIDEO)

Zadruga

TREBA DA TE JE SRAMOTA: Kačavenda nikad surovija prema Luki, stala uz Aneli nakon što ju je Vujović prozvao (VIDEO)

Horoskop

Dnevni horoskop: Bikovima stižu romantični trenutci, Škorpijama porodična drama - Pogledajte šta donosi dan za vaš znak?

Domaći

PITE, PEČENJE, PALAČINKE, PLJUVANJE, A SAD PREŠAO NA VIŠI NIVO: Desingerica usred nastupa obrijao dečka do glave, publika pala u trans (FOTO+VIDEO)