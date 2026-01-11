Luka, pa postoje kamere! Vujović otrčao do izolacije, pogledajte šta je radio: Razlog je Aneli?! (VIDEO)

Pogledajte šta je radio!

Luka Vujović večeras je izašao iz Bele kuće, napustio je emisiju "Nominacije", kako bi otišao do izolacije. Naime, s obzirom na to da je namestio oba kreveta u izolaciji, mnogi se pitaju za koga je zapravo namestio iste.

Podsetimo, večeras je Luka poslao Aneli u izolaciju, a zbog njene konstatacije da jedva čeka da bude sa njom u izolaciji, s obzirom na to da je saznao da je nominovan od strane Odabranih učesnika i toga da će se i on naći u izolaciji, mnogi se pitaju da li je namestio za sebe, za Aneli ili za oboje?!

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić