DRAMA NA NEBU U KOMŠILUKU! Stjuardesa poletela i UDARILA U PLAFON KABINE, putnici povređeni: Avion uleteo u vrtlog najvećeg putničkog džina na svetu!

Prava drama odigrala se na nebu u blizini Sarajeva kada je putnički avion Airbus A320 avio-kompanije "Eurowings" uleteo u snažno vrtložno strujanje koje je iza sebe ostavio najveći putnički avion na svetu – "superdžambo" Airbus A380 kompanije "Emirates". U ovom jezivom incidentu lakše je povređeno četiri putnika i jedna stjuardesa, koja je od siline potresa odbačena pravo u plafon kabine!

Prema navodima specijalizovanog portala The Aviation Herald, incident se dogodio tokom leta EW635 sa Rodosa za Keln, dok je avion leteo na visini od oko 10.970 metara (nivo leta FL360).

Poniranje brzinom od 3.000 stopa u minuti!



Nakon što je kontrola letenja odobrila posadi penjanje na viši nivo, ispred njih se na udaljenosti od oko 14 kilometara nalazio masivni Airbus A380 na letu iz Dubaija za London. Tokom penjanja, manji Airbus A320 je iznenada presekao nevidljivi, ali razorni vrtlog koji ostaje iza ovog avio-giganta.

Avion je u sekundi prekinuo uspon i počeo naglo da gubi visinu, spuštajući se brzinom od čak 3.000 stopa (oko 900 metara) u minuti! Usledila je kombinacija atmosferske turbulencije i strašnog vrtložnog strujanja koja je izazvala haos u kabini.

Članica kabinskog osoblja je tokom najintenzivnijeg dela poniranja doslovno odletela i telom udarila u plafon aviona, a lakše povrede zadobila su i četiri putnika. Posada je ipak uspela da stabilizuje letelicu i nastavi let prema Kelnu, gde su povređene odmah dočekale i zbrinule medicinske ekipe.

Šta je zapravo vrtložno strujanje i zašto je A380 toliko opasan?



Vrtložno strujanje nastaje na krajevima krila aviona kao direktna posledica stvaranja uzgona. Zbog svoje monstruozne mase i raspona krila, Airbus A380 stvara najsnažnije vrtloge u civilnom vazduhoplovstvu. Ti nevidljivi kovitlaci vazduha mogu da opstanu i po nekoliko minuta na nebu iza aviona i deluju kao mini-tornado za manje letelice koje se nađu na istoj ruti.

Zanimljivo je da propis nije prekršen! Prema preporukama Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva (ICAO), minimalni bezbedni razmak između ove dve kategorije aviona iznosi 7 nautičkih milja. U trenutku ove drame iznad Sarajeva, razmak je iznosio 7,6 milja, što znači da je propisno odstojanje ispoštovano, ali su strujanja uprkos tome bila toliko jaka da zamalo dovedu do katastrofe.

Istorija jezivih incidenata pod naletom "Super" džina



Ovo nije prvi put da Airbus A380 zamalo skrivi tragediju na nebu. Najgori incident ove vrste zabeležen je u januaru 2017. godine iznad Arapskog mora, kada je privatni poslovni avion Bombardier Challenger 604 uleteo u vrtlog Emiratesovog A380.

Tada je posada potpuno izgubila kontrolu, a avion je počeo nekontrolisano da se obrušava i prevrće na nebu, propadajući čak 3.050 metara! Tom prilikom dvoje ljudi je teško povređeno, a avion je pretrpeo toliko teška strukturna oštećenja da je nakon prinudnog sletanja morao biti otpisan.

Nemački istražitelji su odmah nakon sletanja u Keln preuzeli snimač razgovora u pilotskoj kabini (CVR) i snimač parametara leta (FDR) kako bi detaljno ispitali sve okolnosti ove drame iznad Bosne i Hercegovine.

Autor: D.S.