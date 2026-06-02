PUKLA BRUKA U CRNOJ GORI! Spajić tajno vraća DPS i Đukanovića na vlast, SRBE NEĆE?! Knežević raskrinkao plan: Skovana zavera, samo za NJIH nema mesta u novoj vladi!

Na političkoj sceni Crne Gore pukao je neviđeni skandal nakon što je lider DNP-a Milan Knežević na premijerskom satu javno razotkrio tajne pregovore o formiranju nove, koncentracione vlade. Prema rečima Kneževića, premijer Milojko Spajić je prošle nedelje nudio formiranje vlasti u kojoj bi se našle bukvalno sve političke partije – uključujući i povratak struktura bliskih DPS-u Mila Đukanovića – dok je jedino za srpske predstavnike iz DNP-a ulaz strogo zabranjen!

Knežević je pred poslanicima ironično poručio da se oseća kao "siroče iz Andersenovih bajki", ali je naglasio da mu je drago što ih režim i stranci očigledno vide kao jedinu pravu opoziciju u državi.

Stranci diktiraju sastav vlade? "Pođite opet kod Satlera, on voli da naređuje!"

Lider DNP-a je direktno optužio šefa Delegacije EU u Crnoj Gori, Johana Satlera, da stoji iza ovog plana sa namerom da ujedini sve ostale partije radi glasanja za ustavne promene, ali da je u realizaciji došlo do "smetnji na vezama".

"I ja vas molim, nemojte da odustajete. Pokušajte da svi pređete tamo, a samo nas troje da ostanemo ovde. I to je kosmička pravda i to je pošteno", poručio je Knežević premijeru Spajiću i dodao da od izlaska njegove partije iz vlasti "klecaju nejaka evropska kolena".

Knežević je u svom prepoznatljivom stilu poslao i oštru poruku aktuelnoj većini koja slepo prati direktive iz Brisela:

"Ako ne možete da se dogovorite, pođite opet kod Satlera. Taj čovek hoće da sasluša, ali hoće i da naredi", zaključio je šef DNP-a, poručivši da se Spajić sada nalazi u ćorsokaku jer više nema ko da ga vuče ka Briselu.

Autor: D.S.