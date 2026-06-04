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DRAMA PRED ZAGREBAČKOM ARENOM: Četvorica tukla, pa otela muškarca usred bela dana

Izvor: Kurir.rs/24 sata, Foto: Beta AP/ Damir Senčar ||

Ispred zagrebačke Arene četvorica muškaraca napala su čoveka i nasilno ga ugurali u prtljažnik automobila.

"Tukli su ga pa ugurali u gepek, a onda su se odvezli u smeru Lidla. Policija je odmah izašla na teren. Mislim da je prolaznik koji je sve vidio zapisao tablice auta u kojem su odjurili", rekla je za 24sata.hr žena koja je videla nemili događaj.

Na snimku se vidi trenutak napada i kako čovek doziva upomoć. Sve to odvija se u blizini šokiranih prolaznika. Ali, niko se nije usudio da reaguje.

Trojica muškaraca odvukla su čoveka do gepeka, strpali ga unutra i odjurili.

Četvorica muškaraca uhapšeni su a žrtva je prevezena u KBC Rebro.

Istraga je u toku.

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