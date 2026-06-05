Objavljeni detalji o bandi koja je juče otela muškarca u Zagrebu: Vukli ga ka autu, pa strpali u gepek

Uhapšena su četvorica muškaraca koji su juče u Novom Zagrebu nasrnuli na 43-godišnjaka i strpali ga u prtljažnik automobila, javlja zagrebačka policija.

"U četvrtak, 4. juna, oko 16.25 sati, u Prekratovoj ulici, četvorica nepoznatih počinilaca počinila su krivična dela protivpravne iznude u pokušaju i protivpravnog oduzimanja slobode te će se utvrditi ko je od njih 43-godišnjaku naneo teške telesne povrede", navode iz policije, prenosi Jutarnji list.

Kako ističu, osumnjičeni su uhapšeni i privedeni u službene prostorije na informativni razgovor, gde je utvrđeno da je reč o osobama u dobi od 19, 28, 29 i 43 godine.

Portal 24sata, koji je juče objavio snimak otmice koja se dogodila u blizini Arena Centra, piše kako je četvorka muškarca odnela do automobila i strpala u gepek.

"Mlatili su ga i vukli do auta u kojem je čekao vozač. Vikao je: 'Upomoć, upomoć!', a mislim da je prolaznik zapisao tablice i odmah javio policiji smer u kojem su otišli. Brzo su se čule sirene u tom delu Novog Zagreba, rekla je svedokinja za 24sata.

Kako se nezvanično saznaje, otmičari su uhvaćeni dva kilometra dalje, u naselju Trokut, koje je udaljeno samo pet minuta vožnje od mesta otmice.

Autor: Marija Radić