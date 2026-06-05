NAPADNUT BIVŠI PREMIJER CRNE GORE! Biznismen krenuo GLAVOM na Dritana Abazovića, nastao OPŠTI METEŽ u sudnici, intervenisala policija

U sudnici Suda za prekršaje u Podgorici došlo je do incidenta i umalo fizičkog obračuna između bivšeg premijera Crne Gore Dritana Abazovića i biznismena Ranka Ubovića.
Teži incident i tuču sprečili su policijski službenici koji su upozorili aktere incidenta na ponašanje.
Prema prvim podacima, Ubović je navodno glavom krenuo na Abazovića, a potom ga je bivši premijer odgurnuo.
Nakon toga je nastao opšti metež u sudnici, a potom je i ročište prekinuto.
Abazović se nalazi u Centru bezbednosti (CB) Podgorica i prijavljuje incident.
Autor: S.M.