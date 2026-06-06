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TRESLO SE TLO U KOMŠILUKU! Zemljotres probudio Hrvatsku

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/Wikipedia.org/United Nations Cartographic Section/Finavon ||

Zemljotres magnitude 2.9 stepeni Rihtera zabeležen je u subotu, 6. jun 2026 u 07:01 časova, na području Hrvatske.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na 73 kilometara jugoistočno od Zagreba.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Građani Siska kažu da su čuli tutnjavu. Potres se osetio i u drugim delovima Hrvatske.

"Petrinja, udara, lagana trešnja i zvuk", pisali su građani na EMSC.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Autor: Jovana Nerić

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