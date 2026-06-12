PUCNJAVA U ZAGREBU, OPSADNO STANJE! Posle svađe ispalio više hitaca prema dvojici mladića, policija traga za napadačem!

Tokom događaja nije bilo povređenih osoba, saopštila je policija

Zagrebačka policija traga za počiniocem koji je pucao iz vatrenog oružja u Andrilovečkoj ulici na području Peščenice. Do pucnjave je došlo juče oko 20:30 sati, a dolaskom na mesto dojave policija nije zatekla nikoga.

- Nedugo potom, na osnovu prijave dvojice 25-godišnjaka, prema do sada utvrđenom, nepoznati počinilac je iz putničkog automobila nakon verbalnog sukoba ispalio više hitaca u pravcu njih dvojice, od kojih je jedan u tom trenutku bio u vozilu, a drugi van vozila, kao i u pravcu samog vozila. Tokom događaja nije bilo povređenih osoba - saopštili su.

Autor: D.Bošković