AKTUELNO

Region

PUCNJAVA U ZAGREBU, OPSADNO STANJE! Posle svađe ispalio više hitaca prema dvojici mladića, policija traga za napadačem!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Ronald Gorsic ||

Tokom događaja nije bilo povređenih osoba, saopštila je policija

Zagrebačka policija traga za počiniocem koji je pucao iz vatrenog oružja u Andrilovečkoj ulici na području Peščenice. Do pucnjave je došlo juče oko 20:30 sati, a dolaskom na mesto dojave policija nije zatekla nikoga.

- Nedugo potom, na osnovu prijave dvojice 25-godišnjaka, prema do sada utvrđenom, nepoznati počinilac je iz putničkog automobila nakon verbalnog sukoba ispalio više hitaca u pravcu njih dvojice, od kojih je jedan u tom trenutku bio u vozilu, a drugi van vozila, kao i u pravcu samog vozila. Tokom događaja nije bilo povređenih osoba - saopštili su.

Autor: D.Bošković

#Svađa

#Zagreb

#hitac

#mladic

#opsadno stanje

POVEZANE VESTI

Hronika

Pucnjava u Prištini: Muškarac ubijen na ulici, policija traga za napadačem!

Svet

Pucnjava na dve lokacije u Atini, policija traga za napadačem: Ranjeno više osoba

Svet

Bomba eksplodirala u Atini: Policija ogradila područje, mediji primili upozorenje

Svet

Eksplozija u poslovnoj zgradi u Amsterdamu, islamistička grupa preuzela odgovornost: Holandiju tresu napadi

Svet

DRAMA U SIDNEJU: Pucnjava kod parlamenta - Policija traga za napadačem

Svet

DETALJI MASOVNE PUCNJAVE U SAD - Poginuo mladić, za napadačem se još traga