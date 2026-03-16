Eksplozija u poslovnoj zgradi u Amsterdamu, islamistička grupa preuzela odgovornost: Holandiju tresu napadi

U poslovnoj zgradi u Amsterdamu tokom noći izbila je eksplozija, nakon čega je izbio manji požar, ali u incidentu nije bilo povređenih, saopštila je policija.

Odgovornost za eksploziju kasnije je na internetu preuzela malo poznata ekstremistička grupa Harakat Ašab al-Jamin al-Islamija (Pokret pravednika), koja je ranije tvrdila da stoji i iza napada na jevrejsku školu i sinagogu u Holandiji.

Eksplozija se dogodila nekoliko dana nakon detonacije eksplozivne naprave pored jevrejske škole u Amsterdamu, kada je oštećen spoljašnji deo zgrade, ali nije bilo povređenih.

Taj incident usledio je dan nakon požara i eksplozije kod sinagoge u Roterdamu, zbog čega su holandske vlasti pojačale mere bezbednosti oko jevrejskih institucija širom zemlje.

Policija istražuje da li su ovi incidenti međusobno povezani i proverava autentičnost poruka u kojima je preuzeta odgovornost za napade.

Video koji kruži internetom prikazuje slike poslovnog kompleksa Atrijum, a zatim ranac i upaljač koji pale fitilj. Policija je upoznata sa snimkom i istražuje, rekao je portparol portparol policije, naglašavajući da video nije verifikovan.

Akcija je navodno bila usmerena na Banku Njujorka, američku banku koja se nalazi u zgradi.

Video sadrži tekst: "U ime Alaha, Najmilosrdnijeg, Najmilosrdnijeg, ovo je poslednje upozorenje svim narodima sveta, posebno u Evropskoj uniji. Distancirajte se od svih američkih i cionističkih interesa".

Autor: S.M.