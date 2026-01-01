AKTUELNO

TUGA U AMSTERDAMU: Crkva stara 154 godine izgorela u novogodišnjoj noći

Crkva Vondelkerk u Amsterdamu u Holandiji, stara 154 godine, izgorela je u požaru tokom novogodišnje noći, a nije bilo povređenih, javili su holandski mediji.

Vlasti su saopštile rano jutros da je crkva potpuno izgorela, a da vatrogasci i dalje gase požar koji je izbio ubrzo posle ponoći tokom proslave Nove godine.

Usled požara urušili su se delovi tornja i krova zbog čega je naređena evakuacija i prekinuto napajanje strujom za oko 90 obližnjih kuća, preneo je NL Tajms.

Uzrok požara se istražuje.

Vondelkerk je izgrađena 1872. godine i služila je kao rimokatolička crkva do 1977. godine i od tada se koristi za organizovanje raznih skupova.

