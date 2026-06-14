Detalji užasa na Jadranu: Katamaran sa 118 putnika se sudario sa jedrilicom, troje poginulo (FOTO)

U sudaru katamarana i jedrilice između Šolte i Brača poginulo je troje ljudi, za jednim čovekom još tragaju. Svi poginuli su s jedrilice koja je plovila pod francuskom zastavom.

Nacionalni štab za usklađivanje traganja i spašavanje na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), izvestio je Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture o toku koordinirane akcije traganja i spašavanja prema više osoba stradalih u teškoj pomorskoj nesreći, u području Splitskih vrata.

Dojava o sudaru dva brodau Lučkoj kapetaniji Split primljena je danas u 11.34 sati. Informacija je odmah potom prosleđena u MRCC Rijeka, odakle je pokrenuta koordinisana akcija traganja i spašavanja sa svim raspoloživim resursima. Na osnovu dostupnih informacija, nešto pre 11.30 sati kod Splitskih vrata sudarili su se putnički brod privatne domaće firme i jedrilica sa francuskom zastavom, koja je potom i potonula, objavilo je Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture.

- U trenutku nesreće na putničkom brodu nalazilo se 118 putnika i 7 članova posade, dok je na jedrilici bilo 8 osoba, od kojih su tri osobe nažalost stradale, dok se za jednom osobom još traga. Preostale 4 osobe sa potopljene francuske jedrilice izvučene su iz mora. U oitrazi su angažovane svi raspoloživi spasilački brodovi iz sastava splitske Kapetanije i pripadajućih ispostava, uz angažman policijskih brodova iz sastava Pomorske i aerodromske policije Split, Hitna medicinska služba, uključujući i helikoptersku jedinicu, te sve druge službe, specijalizovane za postupanje u izvanrednim događajima na moru i kopnu, a čije aktivnosti se koordiniraju iz MRCC Rijeka - objavilo je ministarstvo.

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Autor: Marija Radić