POGINULO NAJMANJE 15 LJUDI U NESREĆI U GRČKOJ: Brod se sudario sa čamcem obalske straže - Među povređenima i deca (FOTO)

U sudaru broda grčke Obalske straže i čamca sa migrantima u Egejskom moru nedaleko od ostrva Hios sinoć je poginulo najmanje 15 ljudi, a povređeno 26, među kojima su 11 dece i dve trudnice koje su u sudaru doživele pobačaj, ali su van životne opasnosti, prenose danas grčki mediji.

U sudaru, koji se dogodio sinoć oko 21 čas u morskom području Mirsinidio, povređeno je ukupno 26 osoba, od kojih 24 stranaca i dva oficira Obalske straže, a svi su prevezeni u Opštu bolnicu na Hiosu, prenosi grčki portal Proto Thema.

Prema poslednjim zvaničnim informacijama Obalske straže, povređeno je sedam muškaraca, sedam žena i 11 dece. Desetoro povređenih koji su hospitalizovani su deca i primljena su u Pedijatrijsku kliniku bolnice, uglavnom sa ortopedskim povredama.

Do sada je pronađeno 11 mrtvih muškaraca i četiri žene, a nisu zabeleženi smrtni slučajevi od utapanja. U toku je operacija potrage i spasavanja kako bi se pronašle sve nestale osobe.

Operacija potrage i spasavanja se nastavlja u pomorskoj oblasti Mirsinidio, uz učešće četiri plovila Obalske straže, privatnog plovila sa privatnim roniocima, kao i helikoptera Ratnog vazduhoplovstva. Spasioci EKAB-a, sa pet ambulantnih vozila, ostaju u stanju visoke pripravnosti.

Prema prvom zvaničnom saopštenju Obalske straže, nesreća se dogodila kada se gliser sa migrantima sudario sa plovilom Obalske straže, pod okolnostima koje se istražuju.



- Patrolni brod Obalske straže je uočio čamac sa približno 35 migranata. Nakon signala upozorenja krijumčari su krenuli ka čamcu Obalske straže i izazvali sudar - navodi se u sinoćnom saopštenju lučke kapetanije na Hiosu.

