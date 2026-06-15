MONSTRUMU IZ DRNIŠA PRODUŽEN ISTRAŽNI ZATVOR! Brutalno ubio dečaka (19), i to bez trunke kajanja! Otkriveno gde se nalazi

Aleksiću je pritvor prvi put određen pre gotovo mesec dana, i to zbog opasnosti od bekstva, ponavljanja krivičnog dela i ometanja istrage

Na Županijskom sudu u Šibeniku u ponedeljak je održano ročište na kojem je odlučeno da se Kristijanu Aleksiću, osumnjičenom za ubistvo mladića u Drnišu, produži pritvor za dodatna dva meseca, potvrdio je portparol šibenskog suda Branko Ivić, dodajući da je odluka doneta zbog opasnosti od bekstva, opasnosti od ponavljanja krivičnog dela, kao i zbog posebno teških okolnosti krivičnog dela.



Ivić je naveo da se ni odbrana ni sam okrivljeni nisu protivili predlogu za produženje pritvora. Takođe je pojasnio da Aleksić, koji se trenutno nalazi u zatvorskoj bolnici u Zagrebu, nije doveden na sud, već je sa njim uspostavljena veza putem video-linka.

- Državno tužilaštvo vodi istragu i nadam se da će ona u tom roku biti završena, kako bi državni tužilac mogao da odluči da li i kada će podići optužnicu - poručio je portparol za RTL.

Podsetimo, Aleksiću je pritvor prvi put određen pre gotovo mesec dana, i to zbog opasnosti od bekstva, ponavljanja krivičnog dela i ometanja istrage.

Tereti se za teško ubistvo maturanta Luke Milovca, kao i za krivično delo nedozvoljenog držanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih materija. Aleksić je priznao sve tokom davanja iskaza u Županijskom državnom tužilaštvu, ali nije pokazao kajanje.

Inače, ovo mu nije prvi put da je počinio ubistvo. On je 1994. godine ubio 22-godišnju Marijanu Šučević dok je pešačila do kuće svoje bake, a za taj zločin je početkom 2000-ih osuđen na 12 godina zatvora. Na slobodu je izašao u decembru 2015. godine.

Autor: D.B.