HOROR U KOMŠILUKU: Sveštenik iz Hrvatske (63) osuđen za podvođenje maloletnika

Sveštenik iz Hrvatske (63) osuđen je prvostepenom presudom Opštinskog suda u Čakovcu na tri godine i osam meseci zatvora za podvođenje maloletnika.

Prošlog proleća 63-godišnji sveštenik završio pod lupom policije zbog sumnje na podvođenje maloletnika na severu Hrvatske, nakon čega je odmah pritvoren, a godinu dana kasnije, i to dok je na slobodi uz niz mera opreza, suočio se i sa prvostepenom presudom.

Kako saznaje Jutarnji list, 63-godišnji sveštenik na Opštinskom sudu u Čakovcu zbog četiri dela podvođenja deteta prvostepeno je osuđen na tri godine i osam meseci zatvora. Vezano za to, saznaje Jutarnji list, produžene su mu i mere predostrožnosti.

Mora tako da se pridržava zabrane napuštanja boravišta - kuće za sveštenike u sklopu jednog doma Caritas.

Takođe ne sme da se približava žrtvi na manje od 100 metara niti sme da razgovara sa tim maloletnikom.

O navedenim merama, odnosno o tome da li ih poštuje, i dalje će se baviti policija u dva grada centralne Hrvatske, a izrečenih mera od oktobra prošle godine osuđeni 63-godišnjak, kako saznaje Jutarnji list, se uredno pridržava.

Tokom sudskog postupka, koji je bio zatvoren za javnost, odlučno je negirao krivicu.

Ispitan je niz svedoka i predstavljen niz dokaza, međutim sveštenik je iskaze doveo u pitanje smatrajući ih nedoslednima.

Inače, Crkva mu je odredila privremenu meru zabrane vršenja svešteničke službe te je do okončanja sudskog postupka izmešten iz svešteničkog dvora, a aktivirana mu je i zabrana javnog vršenja svešteničke službe.

Odgovor suda

Sudeći po osuđujućoj presudi, sud njegovoj odbrani nije poverovao, smatrajući da je pokazao visok stepen kriminalne namere, upornosti, bezobzirnosti i bezosećajnosti.

Reč je o slučaju koji je pod lupu istražitelja došao nakon što je sveštenik prijavio policiji da su ga 16. aprila prošle godine kod hidroakumulacijskog jezera u Međimurju opljačkala trojica mladića, stari 23, 25 i 27 godina, te da su mu ukrali mobilni telefon i nekoliko stotina evra koje je imao kod sebe.

Nakon što su policajci stupili u kontakt s optuženim lopovima, oni su otkrili da je jedan od mladića sa sveštenikom trebalo da ima polni odnos u zamenu za novac pod vedrim nebom kod jezera, ali su se predomislili.

Bio je to okidač da istražitelji u sveštenički dvor upadnu sa sudskim nalogom.

Na pitanje Jutarnjeg lista je li donesena prvostepena presuda u ovom slučaju iz Opštinskog suda u Čakovcu odgovorili su da nije doneta te da je postupak u toku. Pritom su dodatno obavestili da je reč o predmetu u kojem je javnost isključena i da se u ovoj fazi postupka ne mogu iznositi pojedinosti.

Međutim, isto i dopunjeno pitanje Jutarnji list poslao je i nosiocu optužnice, Opštinskom državnom tužilaštvu u Čakovcu. Tužilaštvo je reklo da je odluka ipak doneta.

Tužilaštvo potvrdilo

"Vezano za vaše pitanje, upućeno ovom državnom tužilaštu 11. juna 2026, a kojim tražite informacije o toku krivičnog postupka koji se protiv optuženog 63-godišnjaka vodi pred Opštinskim sudom u Čakovcu, odnosno da li je navedeni sud doneo prvostepenu presudu, slobodni smo da vas obavestimo kako ovo državno tužilaštvo nije dobilo overeni primerak prvostepene presude te da će kada ga dobije, uslediti odluka o tome hoće li se protiv prvostepene presude podnositi žalba", odgovorili su Jutarnjem listu iz čakovečkog tužilaštva.

Autor: Iva Besarabić