UKINUTA PRESUDA UBICI BRAČNOG PARA U ARILJU: Izrešetao Predraga i Ivanu u novogodišnjoj noći, sudiće mu se ponovo!

Porodica ubijenih Predraga i Ivane Novaković izrazila je nezadovoljstvo i šok prvostepenom presudom kojom je Branko Pušica osuđen na 18 godina zatvora

Suđenje Branku Pušici, koji je prvostepenom presudom osuđen na 18 godina zatvora pred Višim sudom u Užicu, biće ponovljeno, jer je tako naložio Apelacioni sud u Kragujevcu!

Branko Pušica je uoči dočeka nove 2025. godine, tačnije 31. decembra 2024. godine, u kafiću u Arilju iz pištolja pred velikim brojem ljudi ubio bračni par Predraga i Ivanu Novaković iz Arilja.

- Apelacioni sud je ukinuo tu presudu i vatio na novo suđenje Višem sudu u Užicu. Mi smo uložili žalbu na presudu i Apelacioni sud u Kragujevcu je po svim tačkama koje smo naveli prihvatio i vratio na ponovno suđenje - saznajemo u Višem tužilaštvu u Užicu.

Podsetimo, pred Višim sudom u Užicu u novembru prošle godine doneta je presuda koja je šokirala javnost! Branko Pušica osuđen je na jedinstvenu kaznu zatvora od 18 godina, iako mu je za ovako svirep zločin pretila doživotna robija!

Pušica je proglašen krivim za hladnokrvno ubistvo Predraga i Ivane Novaković, koje je počinio 31. decembra, u prepunom kafiću u Arilju, dok je oko 150 gostiju čekalo Novu godinu.

Prema optužnici Višeg javnog tužilaštva u Užicu, Pušica je tog dana u više navrata prilazio stolu za kojim su sedeli Predrag i Ivana, tražeći novac za koji je tvrdio da mu duguju.

- On je tog dana u više navrata prilazio stolu za kojim su bili Predrag i Ivana i tražio im je novac za koji je on smatrao da mu duguju. Razgovor je prekidao odlaskom do svog stola gde je pio rakiju, a onda se potom vraćao do Predraga. Tako više puta. Poslednji put on je izašao iz lokala i otišao kući - navodi se u optužnici.

Kako je utvrđeno tokom istrage, Pušica je iz kuće uzeo pištolj i dva puna okvira municije, pa se vratio u kafić. U objekat je ušao oko 18.50 sati, kroz vrata pored šanka, sa pištoljem u ruci.

- On je ušao u objekat oko 18.50 sati kroz ulazna vrata koja se nalaze pored šanka sa pištoljem u ruci. Tužilaštvo je utvrdio da je imao alkohola u krvi, ali ne i da nije bio sposoban da rasuđuje. Štaviše, bio je potpuno svestan šta radi - navodi se između ostalog u optužnici.

Prišao je Predragu Novakoviću, koji je stajao kod toaleta, i sa bliskog odstojanja ispalio hitac. Predrag je pao na pod. Prema optužnici, Pušica mu prilazi, staje iznad njega i ponovo puca. Predrag je ubijen na mestu. Nakon toga, pred zapanjenim gostima, hladnokrvno je ubio i Ivanu Novaković.

Istraga je pokazala da je Pušica gajio dugogodišnji animozitet prema bračnom paru. Osim navodnog duga, Ivanu je krivio i za probleme koje je imao na poslu, jer je kao knjigovođa ukazala na manjak robe, za koji je on sumnjičen.

Sud u Užicu je u potpunosti prihvatio navode optužnice, ali je uprkos brutalnosti zločina, činjenici da je izvršen pred desetinama svedoka i da je bio unapred pripremljen Pušicu osudio na samo 18 godina zatvora.

Oglasio se brat ubijenog Predraga

Povodom užasa koji su preživeli se oglasio i Nenad Novaković, brat ubijenog Predraga i dever pokojne Ivane.

- U tom kafiću se dogodilo jedno, teško da kažem, zversko ubistvo dvoje ljudi, mog rođenog brata i moje snaje. Ja u tom trenutku nisam bio tu, to je bilo kasno posle podne 31. decembra i ja sam spavao, ne znam iz kog razloga i telefon mi je bio ugašen. Kada sam se probudio, video sam preko 140 propuštenih poziva. Prvo sam mislio da je neka greška, da je telefon "zabagovao", da se nešto događa sa njim. Međutim, video sam da sam najviše poziva imao od snajine sestre. I logično, prvo sam pozvao nju i pitao sam: "Jelena, šta se događa?". Ona me samo pitala, da li mogu da dođem. Odgovorio sam da mogu i pitao da li je nešto loše. Rekla mi je da jeste. Pitao sam: "Koliko je loše?". Rekla mi je: "Upucan je Peđa" - priseća se on poziva koji mu je zauvek promenio život.

Autor: D.Bošković