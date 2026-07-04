Detalji bombaškog napada na kuću Matijevića u Herceg Novom: U dvorištu krater od eksplozije

Snažna eksplozija koja je odjeknula u dvorištu porodične vile u vlasništvu srpskog biznismena Petra Matijevića dogodila se u 20. 50 časova, a napda je policiji prijavio Zoran Matijević, sin poznatog privrednika.

Srećom, u ovom napadu nije bilo povređenih osoba, niti je pričinjena veća materijalna šteta na samom objektu, iako je silina detonacije izazvala vidljiva oštećenja. Na kući su od pritiska popucala stakla, dok je na samom mestu eksplozije, između dve palme u dvorištu, vidljiv krater koji svedoči o snazi aktivirane eksplozivne naprave.

Kao što se može videti na fotografijama sa lica mesta, prisustvo policije je ogromno. Veliki broj pripadnika policije nalazi se na terenu, gde vrše detaljan uviđaj, pretražujući svaki pedalj dvorišta i okoline u potrazi za tragovima koji bi mogli ukazati na počinioce. Lice mesta je odmah nakon napada pretvoreno u zonu pod potpunom kontrolom bezbednosnih službi, a širi rejon oko vile je blokiran.

Porodica Petra Matijevića, poznatog biznismena, vlasnika industrije mesa, ali i brojnih hotela, godinama unazad letuje u Herceg Novom, gde poseduju vilu. Njegov sin Zoran Matijević ranije je za medije isticao koliko su vezani za ovaj kraj.

"Ovde smo redovno poslednjih 10 godina, tu se osećamo kao kod kuće. Veći deo leta boravimo na Savini, ali pola provedemo radno, a pola odmarajući", rekao je ranije Matijević za Bloomberg.

Autor: Marija Radić