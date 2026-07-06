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DODIK: Soreka je teški improvizator i manipulator

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Šef Delegacije EU u BiH Luiđi Soreka je teški improvizator i manipulator, izjavio je predsednik SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je naglasio da Dejtonski sporazum i evropski put nemaju ništa zajedničko.

Dejton predviđa pomoć visokog predstavnika u implementaciji civilnog dela sporazuma, a evropski put je pitanje unutrašnjeg dogovora - naveo je Dodik.

On je podsetio da je Venecijanska komisija još 2005. godine dala mišljenje da je visoki predstavnik smetnja evropskim integracijama.

Da je OHR ugašen kada je izgubio svaki smisao, mnogi dogovori bi bili postignuti i BiH ne bi bila na slepom koloseku. Soreka očigledno ima druge planove, ne da grade, već da razgrađuju. Da manipuliše i obmanjuje tako što nametanje zakona od strane Šmita smatra vladavinom prava - napisao je Dodik na Iksu.

Autor: D.S.

#BiH

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#EU

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#Milorad Dodik

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