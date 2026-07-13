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Najnovije informacije o udesu kod Kotora: Svi putnici u kombiju koji je sleteo sa puta su bili iz Srbje! Devojka poginula, dete reanimirano

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Unsplash.com ||

Svi putnici iz kombija koji je u nedelju učestvovao u udesu u mestu Lipci na putu Kotor-Nikšić su državljani Srbije, pri čemu je jedna mlađa osoba preminula posle pokušaja reanimacije, a njih 16 je povređeno, izjavio je sinoć direktor Specijalne bolnice za ortopediju, neurohirurgiju i neurologiju "Vaso Ćuković“ u Risnu Dino Panjako.

On je istakao da je stanje povređenih u jučerašnjoj saobraćajnoj nesreći u mestu Lipci stabilno i naveo da je jedno dete, uzrasta od oko 10 godina, bilo u teškom kardiorespiratornom kolapsu, prenosi RTCG.

- Ono je reanimirano i uz pratnju anesteziologa i anesteziološke ekipe je dopraćeno do instituta, odnosno do Kliničkog centra KBC Podgorica, gde se dalje nastavlja lečenje zbog teških telesnih povreda izazvanih oštećenjem unutrašnjih organa - rekao je Panjako.

Jedan pacijent je upućen u Kliničko bolnički centar Kotor zbog izolovane hirurške povrede, a ostalih 14 pacijenata je kompletno dijagnostički obrađeno i zadržano na lečenju u Risnu.

Među povređenima, njih devetoro ima teške telesne povrede, a njih petoro lakše.

Panjako je istakao da su kapaciteti bolnice bili sasvim dovoljni da se adekvatno suoče sa ovom teškom situacijom.

Ranije juče na putut Kotor-Nikšić u Lipcima došlo je do udesa u kojem je jedna osoba poginula a njih 16 povređeno.

U akciji spasavanja učestvovalo je ukupno 20 vatrogasaca sa šest vatrogasnih vozila.

Pored pripadnika Službe zaštite i spasavanja Kotor i Dobrovoljnog vatrogasnog društva "Bogoljub Brezić" iz Perasta, pomoć su pružila i dva vatrogasca sa jednim vozilom iz Herceg Novog.

Iz policije su kazali da je do nezgode došlo kada je kombi sleteo sa puta.

Udes je prijavljen u 13.40 časova, a saobraćaj je bio u prekidu.

Autor: S.M.

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