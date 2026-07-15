Hrvat ubio suprugu nasred ulice: Prolaznici sprečili bekstvo

Hrvat (60) osumnjičen je da je u sinoć u nemačkom gradu Kelkhajmu, u nemačkoj saveznoj zemlji Hesen, usmrtio svoju 58-godišnju suprugu, takođe hrvatsku državljanku.

Osumnjičeni bi tokom dana trebalo da bude izveden pred sudiju koji će odlučiti da li će mu biti određen istražni pritvor, piše "Feniks magazin".

Svedok koji je video napad ispričao je da je muškarac, za koga se sumnja da je bio pod uticajem alkohola, ženu napao mačetom i zadao joj ubod u vrat. Opisao je prizor kao jeziv, navodeći da je sve bilo prekriveno krvlju i da je u strahu za sopstveni život pobegao sa mesta događaja.

Kako je saopštilo Državno tužilaštvo u Frankfurtu, supružnici su bili hrvatski državljani i u braku su od 1991. godine. Zbog toga što je istraga još u ranoj fazi, tužilaštvo za sada ne želi da otkriva dodatne informacije o mogućem motivu ni okolnostima tragedije.

Svedoci opisali trenutke napada

U utorak uveče, u prometnom delu grada, muškarac je, prema sumnjama istražitelja, napao svoju suprugu oštrim predmetom i naneo joj smrtonosne povrede. Policija za sada zvanično govori o hladnom oružju, iako pojedini očevici tvrde da je napadač koristio mačetu.

Jedan od svedoka izjavio je da se u trenutku napada nalazio svega nekoliko metara od mesta događaja. Ispričao je kako je, nakon što je video krvavi napad, u panici pobegao bojeći se za sopstveni život. Prema njegovim rečima, žrtva je pokušala da pobegne, ali je ubrzo potom kolabirala.

Drugi svedoci navode da je ceo napad trajao veoma kratko i da su uspeli da vide samo jedan ubod pre nego što je sve završeno.

Žrtva preminula na licu mesta

Prema policijskim informacijama, žena je preminula od zadobijenih povreda na samom mestu napada. Tragedija se dogodila pred brojnim prolaznicima, budući da je reč o delu grada u kojem se nalaze ugostiteljski objekti i gde je u večernjim satima bilo mnogo ljudi.

Zbog velikog broja osoba koje su svedočile napadu, na mesto događaja upućeni su i stručnjaci za psihološku pomoć kako bi pružili podršku potresenim svedocima.

Osumnjičenog zadržali građani

Neposredno nakon napada nekoliko građana je uspelo da savlada osumnjičenog u blizini gradskog trga i zadrži ga do dolaska policije. Tokom hapšenja muškarac je zadobio lakše povrede.

Tokom noći policijski istražitelji su sproveli opsežan uviđaj i prikupili tragove sa mesta zločina, dok su istovremeno razgovarali sa brojnim svedocima kako bi utvrdili sve okolnosti slučaja.

Istraga se nastavlja

Tokom dana istražni sudija pri Opštinskom sudu u Frankfurtu odlučiće da li će osumnjičenom biti određen istražni pritvor.

Za sada motiv napada i okolnosti koje su dovele do tragedije još nisu zvanično razjašnjeni. Policija i državno tužilaštvo nastavljaju intenzivnu istragu kako bi rasvetlili sve pojedinosti ovog slučaja.



U međuvremenu, na mestu zločina u centru Kelkhajma građani ostavljaju cveće i pale sveće u znak sećanja na preminulu ženu, piše "Feniks magazin".

Autor: S.M.