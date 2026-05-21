MIRO PECIREP UBIO SUPRUGU I TAŠTU: Danas je sahrana dvema žrtvama fimicida u Kiseljaku! (VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: Avaz.ba ||

Miro Pecirep je najpre usmrtio svoju suprugu, a potom i taštu u Kiseljaku, a onda je i sebi oduzeo život

Sahrana Vesne Pecirep i Luce Rajić, koje su ubijene pre tri dana u mestu Jehovac kod Kiseljakabiće obavljena danas na groblju Podmrakovi u 16 sati. Misa zadušnica služiće se na groblju, a oproštaj od preminulih biće na groblju od 15:30 sati.


Njih dve su žrtve femicida koji je počinio Miro Pecirep. On je usmrtio svoju suprugu i taštu, a onda i sebi presudio.


Luca je preminula na licu mesta, a Vesna nekoliko sati kasnije na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu.


Kada je policija opkolila Miru Pecirepa, on je počinio samoubistvo pucajući iz pištolja sebi u glavu, a nakon nekoliko sati je podlegao povredama.

Autor: D.Bošković

