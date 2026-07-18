Dete se utopilo u dvorištu kuće: Velika tragedija kod Zagreba

Zagrebačka policija objavila je kako je u petak u popodnevnim satima u istočnom delu Zagrebačke županije, u neograđenom dvorištu kuće, najverovatnije za vreme igre, dete palo u iskop.

Policija je navela kako je iskop bio veličine 55 metara x 13 metara i kako je bio ispunjen vodom dubine oko jedan metar.

"Dete je uočio član porodice, koji je pokušao da mu pomogne do dolaska lekarske pomoći, ali dete je preminulo", navode iz policije, prenosi 24sata.

Dodaju da je telo prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Zagreb.

Autor: Marija Radić