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Srbi uhvaćeni u prekršaju na moru u Ulcinju: Odmah im uručen poziv za saslušanje

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: RINA ||

Tokom pojačane kontrole pomorskog saobraćaja na Velikoj i Maloj plaži u Ulcinju, među prekršiocima su zatečene i osobe iz Srbije.

- U zajedničkoj akciji granične policije, inspektora Lučke kapetanije Bar i turističke inspekcije kontrolisano je 16 osoba i 12 plovila. Prekršaji su evidentirani kod osoba iz Ulcinja i Srbije. Zatečenim prekršiocima uručeni su pozivi i naloženo im je da se jave u prostorije Lučke kapetanije Bar, radi preduzimanja daljih mera iz njene nadležnosti - saopštili su iz Uprave policije.

Nadležne službe najavljuju nastavak pojačanih kontrola sa ciljem sprečavanja pomorskih nezgoda i unapređenja bezbednosti plovidbe.

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