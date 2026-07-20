Prevrnulo se vozilo Žandarmerije kod Knića, troje povređenih

U teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se juče po podne dogodila u selu Ljubić, na teritoriji opštine Knić, prevrnulo se službeno vozilo Žandarmerije, a prema zvaničnim informacijama, povređene su tri osobe.

Do udesa je došlo oko 17:50 časova pod za sada još nerazjašnjenim okolnostima. Prema rečima očevidaca, službeno vozilo je iznenada izgubilo kontrolu, sletelo sa puta i prevrnulo se.

Brza reakcija hitnih službi

Odmah nakon poziva, na lice mesta u selu Ljubić upućene su ekipe Hitne pomoći, policije i vatrogasaca. Povređenima je na licu mesta pružena prva pomoć, nakon čega su zbrinuti i transportovani na dalje lečenje.

Oglasilo se tužilaštvo, uviđaj u toku

O celom slučaju momentalno je obavešteno nadležno tužilaštvo, koje je naložilo detaljan uviđaj kako bi se utvrdio tačan uzrok gubitka kontrole nad vozilom.

Policija je satima obezbeđivala mesto nesreće.

Nadležni organi intenzivno rade na rasvetljavanju svih detalja i okolnosti koje su dovele do ovog teškog incidenta.

Saobraćaj na ovoj deonici bio je privremeno otežan tokom trajanja uviđaja, a detaljniji izveštaj o stepenu povreda pripadnika Žandarmerije očekuje se nakon kompletiranja lekarskih nalaza.

Autor: S.M.