LOPATOM ČISTI GRAD: Čovek u Nevesinju izašao na ulicu u šortsu i majici i bacio se na posao (VIDEO)

Jaka kiša praćena grmljavinom prešla je u intenzivan i krupan grad od koga su se zabelele ulice u Nevesinju, prenosi RTRS.

Snimak koji je postao viralan na društvenim mrežama prikazuje meštanina kako usred vrelog leta, u šortsu i majici, lopatom čisti grad ispred svog praga!

Možda na prvi pogled zvuči neverovatno, ali na snimku se jasno vidi debeli sloj grada koji prekriva dvorište i deo ulice.

Muškarac je uzeo lopatu i sa osmehom na licu, obavljao ovaj "neobičan" letnji posao.

Ovaj neobični događaj izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi su ga prokomentarisali uz dozu humora, ali i zabrinutosti zbog klimatskih promena.

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Autor: Marija Radić