AKTUELNO

Društvo

NEVREME STIGLO U SRBIJU! Obilne padavine u ovom gradu, negde pada i GRAD: Hitno se oglasio RHMZ novim UPOZORENJEM - evo kakvo nas vreme čeka do kraja dana

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pink.rs, Tanjug, Društvene mreže ||

U popodnevnim časovima je počela jaka kiša u Sremskoj Mitrovici, dok je u pojedinim okolnim selima padao i grad.

Naime, kako prenosi Instagram profil "sremskamitrovica.info", snimak pljuska je zabeležila kamera.

U toku popodneva i večeri, uglavnom na severu Srbije, a i sutra, i u ostalim predelima, nestabilno sa lokalnim plјuskovima i grmlјavinom, koji će ponegde biti praćeni i kratkotrajnom pojavom sugradice i grada.

U utorak će biti i vetrovito sa jakim, na udare i olujnim severozapadnim vetrom, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) na kratkotrajne vremenske nepogode na teritoriji Srbije.

U hidrološkom upozorenju navodi se da će se na celom toku Dunava vodostaji narednih dana kretati nešto ispod i oko niskih plovidbenih nivoa.

Kiša u Sremskoj Mitrovici

Upozorenje u 15.30 časova

RHMZ se oglasio nešto nakon 15 časova, te se upozorenje tiče Srema i Bačke.

- U narednih sat vremena na području Srema i Bačke očekuju se jaki konvektivni razvoji koji će usloviti veću količinu padavina za kratko vreme, jak vetra i kratkotrajnu pojavu grada s tendencijom premeštanja ka Banatu. U narednih sat vremena na području Mačve i Srema jaki konvektivni razvoji usloviće veću količinu padavina za kratko vreme, jak vetra i kratkotrajnu pojavu sugradice i grada s tendencijom premeštanja na istok - navodi se u saopštenju.

Autor: Iva Besarabić

#Kiša

#Proleće

#RHMZ

#Sneg

#Sunce

#Vremenska prognoza

#Zima

#leto

POVEZANE VESTI

Društvo

KIŠA I SUSNEŽICA PADAJU U OVIM DELOVIMA SRBIJE: RHMZ najavio obilne padavine, upozorenje na nevreme izdao i MUP (VIDEO)

Društvo

EVO KAKVO NAS VREME OČEKUJE TOKOM VEČERI! Oglasio se RHMZ: U ovom delu Srbije će padati i SNEG

Društvo

TEMPERATURA PADA I DO 15 STEPENI: Spremite se za pljuskove i grmljavinu - evo kakvo nas vreme čeka do kraja meseca

Društvo

Nevreme napravilo štetu: Grad veličine oraha tukao po Mačvi i Pocerini

Društvo

SUTRA TEMPERATURE PRAVE PROLEĆNE! Oglasio se RHMZ: Evo kakvo nas vreme čeka u narednim danima

Društvo

NAJNOVIJE OGLAŠAVANJE RHMZ-a: Evo kakva je noć pred nama i šta nas čeka narednih dana