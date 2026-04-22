EVO KAKVO NAS VREME OČEKUJE TOKOM VEČERI! Oglasio se RHMZ: U ovom delu Srbije će padati i SNEG

U Srbiji je danas bilo promenljivo oblačno, a u planinskim predelima i na jugozapadu Srbije je čak padao i sneg.

Vejalo je na Kopaoniku i u Sjenici, gde je sneg padao kao usred zime, dok su se u Beogradu smenjivali sunce i oblaci.

U toku večeri u većini kraјeva malo do umereno, a na јugu pretežno oblačno ponegde јoš sa slabom kišom, na visokim planinama uz proveјavanje slabog snega. Vetar slab i umeren severni i severozapadni.

U toku noći očekuјe se postepeno razvedravanje i slabljenje vetra.

U Srbiji će u noći između srede i četvrtka biti veoma vedro i veoma hladno.

Do četvrtka ujutro minimalna temperatura spustiće se na 0 do 5 stepeni, pri čemu će u mnogim predelima biti i prizemnog mraza, uz temperature ispod 0°C.

Autor: Iva Besarabić