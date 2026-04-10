EVO KAKVO NAS VREME OČEKUJE ZA VASKRS! Ovo je najnovija prognoza, a evo u kojim delovima Srbije će padati kiša i sneg

Kako je najavio Republički hidrometeorološki zavod, do sredine dana biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a uveče i noću u Banatu i na istoku Srbije ponegde se očekuje kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren, u brdsko-planinskim predelima povremeno i jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od dva do 10, a najviša od 13 do 16 stepeni.

Taman kad je izgledalo da smo se pozdravili sa oblacima i brzo navikli na toplo vreme, izgleda da stiže hladan tuš. Kakvo će vreme biti tokom praznika, otkrila je za Kurir, Mirjana Gulan - meteorolog.

- Iza nas je nekoliko neobično toplih dana za ovo doba godine, koje su građani svakako iskoristili. Međutim, narednih dana očekuje se blagi pad maksimalnih temperatura, otprilike za jedan stepen po danu. Ne očekuje se naglo zahlađenje, već postepeno, tako da nema razloga za brigu - rekla je Gulan.

"Očekuje se slab prizemni mraz"

Dodala je da će u Beogradu vikend početi hladnijim jutrom, pogodno za tanje jakne, dok će tokom dana temperature u subotu dostići oko 13, 14°C, a u nedelju za stepen više.

Od ponedeljka, drugog dana Vaskrsa, temperature će postepeno rasti.

- Što se tiče jutarnjih temperatura, važno je napomenuti da je u toku sezona cvetanja voćki. Imali smo juče u većem delu Srbije slab prizemni mraz, na visini od oko 5cm, koji verovatno nije izazvao veće probleme. Zanimljivije je što se danas i sutra mogu lokalno pojaviti slab mrazovi na visini od 2 metra, što treba imati u vidu. Najniža temperatura od -2 do četiri stepena, a najviša od 10 do 14. Krajem dana na jugu Srbije biće jače naoblačenje s kišom i snegom - navela je.

- Padavine narednih dana biće retke, uz stabilno vreme i povremeno više oblaka. Postoji i mogućnost lokalne kiše ili kratkotrajnih pljuskova u nižim predelima, dok u višim brdskim i planinskim područjima može pasti kratkotrajni sneg ili pljusak snega. Dobra vest je da se za vreme praznika očekuje suvo vreme, a sledeće nedelje postepeno toplije - zaključila je Gulan.

