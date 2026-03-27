NAJNOVIJE OGLAŠAVANJE RHMZ-a: Evo kakva je noć pred nama i šta nas čeka narednih dana

U Srbiji je danas bilo oblačno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, dok je u planinskim predelima padao sneg kao usred zime, navodi RHMZ.

Tokom večeri su lokalno moguće i obilnije padavine, naročito u delovima istočne, severne i zapadne Srbije.

Duvaće slab i umeren vetar, dok će u Vojvodini i na istoku Srbije povremeno biti i jak, zapadni i severozapadni.

U Beogradu će takođe biti oblačno, povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni.

Kako smo već pisali, preko našeg područja premešta se snažan ciklon sa Jadrana, koji donosi snažan oblačni sistem sa veoma obilnim padavinama.

Kiša će se nastaviti i tokom vikenda, a u brdsko-planinskim predelima vejaće sneg.

Autor: Marija Radić