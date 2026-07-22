BRATA I MAJKU UBIO LOPATOM, NJOJ ODRUBIO GLAVU: Stravičan zločin u komšiluku, isplivali šok detalji

Zila L. i njen sinu Armin biće sahranjeni u petak, 24. jula. Za njihovo svirepo ubistvo osumnjičen je 43-godišnji Adnan L., koji se tereti da je prošle sedmice, u noći sa srede na četvrtak, u naselju Hrasnica kod Sarajeva ubio majku i brata udarajući ih lopatom.

Majci je nakon stravičnog zločina odrubio glavu.

Ova porodica je već ranije imala veliku tragediju nakon što je otac Adnana i Armina nekoliko godina nakon rata počinio samoubistvo u njihovom prisustvu zato što su ostali bez krova nad glavom.

Iza Zile i Armina nije niko ostao, a što najbolje pokazuje i čitulja, gde nije navedeno ime nikog od ožalošćenih, nego se samo navodi da su ožalošćeni rodbina, komšije i prijatelji.

Osumnjičenom je određen pritvor, a to ročište je kasnilo oko 20 minuta jer se Adnan u pritvorskoj jedinici skinuo do pola i odbijao da izađe pred sud.

Kasnije je doveden u sudnicu uz pomoć deset sudskih policajaca, koji su ga, uprkos njegovom opiranju, uspeli sprovesti na ročište, gde je nastavio sa ispadima, vređajući sudiju.

Određen mu je jednomesečni pritvor.

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Autor: Marija Radić