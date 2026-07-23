Upozorenje iz Hrvatske: Više osoba povređeno u napadima morskih kornjača

Poslednjih dana troje kupača u Kaštelanskom zalivu imalo je neobičan susret. Naime, ugrizla ih je morska kornjača poznatija kao glavata kornjača. Stručnjaci tvrde da je takvo ponašanje za tu zaštićenu morsku vrstu retkost i poručuju da razloga za paniku nema, ali ipak pozivaju na oprez.

Nadležni su potvrdili da je definitivno u pitanju ujed morske kornjače kod dve odrasle osobe i jednog maloletnog lica koji su potražili medicinsku pomoć.

– Incident se dogodio iznenada i bez ikakvog razloga na plažama Kaštel Lukšića. Dve osobe su zadobile površinske povrede, a treća je imala prelom prsta i otvorenu ranu na glutealnom mišiću - opisala je povrede dr Antonija Žanić, šefica Odeljenja hitne medicine Kaštel Stari.

Stručnjaci ipak ističu da nema razloga za paniku. Glavata kornjača nije agresivna životinja i uglavnom izbegava susrete sa ljudima. Međutim, ako se oseća ugroženo, može da ujede. U ovom slučaju pretpostavlja se da je u pitanju bio mužjak koji je čekao svoju bolju polovinu.

- Zapravo, moguće je da je u pitanju bio polno zreo mužjak koji je čekao svoju ženku ispred plaže. Tokom sezone parenja, mužjaci prvi stižu ispred plaže gde se nalazi gnezdo, a kada dođe do parenja, ženka izlazi iz mora i polaže jaja u gnezdo - objasnio je vanredni prof. dr Draško Holcer, muzejski savetnik iz Odeljenja za zoologiju Hrvatskog prirodoslovnog muzeja.

Autor: S.M.