Zmija sve više u blizini ljudi, stručnjak otkriva kog principa je najbolje da se držite kada ih vidite i GDE IH NAJVIŠE IMA

Sa dolaskom toplijih dana, građani sve češće prijavljuju da u blizini kuća i dvorišta viđaju zmije. Ipak, stručnjaci i oni koji se bave bezbednim uklanjanjem ovih životinja poručuju da nema mesta panici, već da je najvažnije znati kako se ponašati prilikom susreta sa njima.

- To je prirodan, urođen strah kod ljudi, ali zaista nema razloga za paniku. Osnovno pravilo je ne diram te, ne diraj me. Ako zmiju ostavite na miru, ona će otići svojim putem - kaže za Dejan Bisenić, stručnjak za bezbedno hvatanje i uklanjanje zmija, ali i veliki humanista koji u pola dana i u pola noći ustaje da pomogne uplašenom narodu.

Dodaje da je broj poziva ovih dana izuzetno veliki, ali apeluje na građane, posebno u seoskim sredinama, da imaju razumevanja, jer su upravo ta područja prirodno stanište zmija.

- Ljudi koji žive na selu moraju da nauče da žive u skladu sa prirodom. Ako niste sigurni kako da reagujete, nemojte pokušavati sami da uklonite zmiju, već potražite savet ili pomoć - ističe Bisenić.

Ovo su najčešće vrste zmija u Moravičkom okrugu

Na području Moravičkog okruga najčešće se mogu videti ribarica, smuk, stepski smuk, šarka i poskok, pri čemu su šarka i poskok otrovnice.

Stručnjaci savetuju građanima da se edukuju o vrstama zmija i njihovom prepoznavanju, umesto da veruju neproverenim informacijama.

- Znanje je najbolja zaštita. Što više znamo o zmijama, manje ćemo ih se plašiti i pravilnije ćemo reagovati kada ih sretnemo - zaključuje Bisenić.

On podseća da su zmije važan deo prirodnog ekosistema i da čoveka ne napadaju bez razloga, zato je pri svakom susretu najvažnije ostati pribran, držati bezbednu udaljenost i prepustiti prirodi da nastavi svojim tokom.

Autor: S.M.