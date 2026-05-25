OPREZ, POČELA JE SEZONA! Primetili ste ih oko prozora? Stižu opasni stršljenovi, evo zašto se sada bude i šta nikako ne smete da radite!

Sa prvim pravim prolećnim vrelinama i skokom temperature, građani širom zemlje već su počeli da primećuju pojedinačne primerke krupnih insekata kako obleću oko prozora, terasa i krovova kuća. Dolazak toplijih dana svake godine označava buđenje stršljenova, a stručnjaci upozoravaju da su ovi insekti u ovom periodu u potrazi za idealnim mestom za formiranje svojih gnezda.

Poznati domaći stručnjak Vladica Stanković iz Udruženja "Poskok" objašnjava da toplije vreme direktno utiče na njihovu povećanu aktivnost, a da građani već sada moraju da obrate pažnju na skrivene kutke oko svojih domova.

Gde se sve skrivaju i zašto biraju vaše prozore?

Stršljenovi u ovom periodu traže topla, mračna i zaštićena mesta kako bi započeli izgradnju svojih kolonija. Prema rečima stručnjaka, najčešće lokacije na kojima ih možete zateći su:

Krovne konstrukcije i tavani: Posebno im odgovaraju potkrovlja od trske ili prostor između šupljina u karavanu.

Cevi i oluci: Često se uvlače u otvorene cevi ili proreze na fasadi blizu prozora.

Sunčane i nepristupačne strane: Vole visoke temperature i vrućine, pa biraju delove objekata koji su najviše izloženi suncu.

Prava ekspanzija i kulminacija njihove aktivnosti tek sledi, jer u avgustu ova legla mogu da broje i do 1.000 komada.

Šta da radite ako vidite stršljena blizu kuće?

Ukoliko primetite stršljena da leti oko vašeg prozora, najvažnije je da ostanete pribrani i izbegnete nagle pokrete. Stručnjaci apeluju na građane da nikako sami ne pokušavaju da uklone ili prskaju velika gnezda, jer stršljenovi u slučaju opasnosti postaju ekstremno agresivni i napadaju.

Njihov ubod može izazvati teške alergijske reakcije, anafilaktički šok i ozbiljne zdravstvene posledice. Ako primetite da se insekti učestalo vraćaju na isto mesto oko vašeg krova ili prozora, preporučuje se da odmah kontaktirate stručne službe za dezinsekciju ili udruženja koja se bave bezbednim uklanjanjem legla.

Autor: D.S.