Ubijen Baranin, policija privela braću Dragoslava i Duška Ivanovića

Baranin Mijo Adrović ubijen je jutros u pucnjavi u tom gradu, a policija je odmah nakon ubistva privela dvije osobe - braću Dragoslava i Duška Ivanovića.

Policija vjeruje da je ubistvu prethodila tuča, a nakon što su braća privedena kod jednog od njih je pronađeno i vatreno oružje.

"Danas je u Baru došlo do upotrebe vatrenog oružja, kojom prilikom je lišen života M.A. iz Bara. Službenici Odjeljenja bezbjednosti Bar su neposredno nakon izvršenja krivičnog djela stavili pod kontrolu dva lica – D.I. i D.I. za koje postoji osnov sumnje da su učestvovala u događaju koji je prethodio lišenju života M.A.", ističe se u saopštenju.

"Policija je upoznala višeg državnog tužioca u Podgorici koji će izvršiti uviđaj i po čijem se nalogu preduzimaju dalje mjere i radnje na rasvjetljavanju svih okolnosti događaja. Sumnja se da je upotrebi vatrenog oružja prethodio fizički sukob između navedenih lica kojom prilikom su osumnjičena lica takođe zadobila povrede", piše u saopštenju.

Prema nezvaničnim informacijama "Vijesti", ubistvo se dogodilo u blizini autobuske i željezničke stanice.

Braća Dragoslav i Duško Ivanović pominju se u evidencijama Uprave policije (UP) i Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) još od početka 2000-ih godina, kada je Bar bio podijeljen između nekoliko jakih kriminalnih klanova.

Prema nekadašnjem policijskom dokumentu "Bijela knjiga" (procjena opasnosti od organizovanog kriminala), grupa braće Ivanović tretirana je kao zasebna ekipa u Baru jer nijesu bili direktno podređeni tada najjačim barskim klanovima.

Braća Ivanović su preživjela više vatrenih obračuna - u sačekuši na semaforu 2002. godina oni su teško ranjeni u Baru. Nepoznati napadači su iz automatske puške pucali na njihovo vozilo, a za ovaj napad bio optužen Milija Vlahović zvani Majk iz Kolašina, međutim 2012. godine je pravosnažno oslobođen optužbi.

Dragoslav Ivanović je 2013. godine osuđen pred Višim sudom u Podgorici za pokušaj ubistva Aleksandra Stojanovića. Ovaj incident se dogodio u sklopu ranijih barskih uličnih obračuna, a presuda je izrečena nakon što je od događaja prošlo čak 17 godina.

Izvještaji bezbjednosnih službi posljednjih godina pokazuju da je ova kriminalna grupa potpuno izgubila na snazi i prestala da postoji kao organizovana formacija.

Autor: D.B.