DRAMATIČAN SNIMAK IZ NJUJORKA! Pomahnitali tinejdžer PUCAO na ljude - Ima ranjenih! (VIDEO)

Tri osobe ranjene su u pucnjavi na Tajms skveru u Njujorku rano jutros kada je 17-godišnji tinejdžer, koga je policija privela, otvorio vatru, preneo je Njujork post.

Među povređenima su 18-godišnja devojka i dva muškarca, od 19 i 65 godina.

Devojka je u pucnjavi zadobila ogrebotine po vratu, dok su muškarci ranjeni u noge.

Njegov identitet nije otkriven zbog uzrasta, a optužnice još nisu podignute.

Policija je brzo reagovala, a istraga je u toku.

🚨 BREAKING NEWS: Times Square Shooting



Three people have been shot in the heart of Times Square. Bodies are on the ground, bullet holes pierce car windows. The chaos unfolded near a major tourist area. One suspect is in custody.



For licensing email viralnewsnyc@gmail.com pic.twitter.com/gyrnLWlUvh — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) 09. август 2025.

Autor: Iva Besarabić