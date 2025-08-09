DRAMATIČAN SNIMAK IZ NJUJORKA! Pomahnitali tinejdžer PUCAO na ljude - Ima ranjenih! (VIDEO)

Tri osobe ranjene su u pucnjavi na Tajms skveru u Njujorku rano jutros kada je 17-godišnji tinejdžer, koga je policija privela, otvorio vatru, preneo je Njujork post.
Među povređenima su 18-godišnja devojka i dva muškarca, od 19 i 65 godina.
Devojka je u pucnjavi zadobila ogrebotine po vratu, dok su muškarci ranjeni u noge.
Njegov identitet nije otkriven zbog uzrasta, a optužnice još nisu podignute.
Policija je brzo reagovala, a istraga je u toku.
🚨 BREAKING NEWS: Times Square Shooting— Viral News NYC (@ViralNewsNYC) 09. август 2025.
Three people have been shot in the heart of Times Square. Bodies are on the ground, bullet holes pierce car windows. The chaos unfolded near a major tourist area. One suspect is in custody.
For licensing email viralnewsnyc@gmail.com pic.twitter.com/gyrnLWlUvh
Autor: Iva Besarabić