PRVI SNIMAK SA MESTA PUCNJAVE U SARAJEVU: Policija blokirala CEO KRAJ! Evo ko je osumnjičeni, ranio braću i pobegao (VIDEO)

U pucnjavi koja se dogodila u restoranu 'Minjo' u Sarajevu, dve osobe su povređene. Policija istražuje slučaj.

Dve osobe ranjene su u pucnjavi koja se večeras dogodila u naselju Sedrenik, u restoranu "Minjo". U pucnjavi su ranjena braća Nihad i Nedim Livnjak.

Kako je potvrđeno, policijska uprava Stari Grad obaveštena je u 19:25 sati o upotrebi vatrenog oružja u bašti ugostiteljskog objekta.

- U 19.25h obaveštena je PU Stari Grad da je na Sedreniku, u bašti ugostiteljskog objekta došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane NN osobe. Dve osobe su zadobile povrede, te se nalaze na lekarskom pregledu - izjavila je portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić.

Prema saznanjima portala "Avaz", policija traga za Almerom Inajetovićem.

Inače, kako piše ovaj portal Almer Inajetović je od ranije poznat policiji, više puta je osuđivan, a krajem prošle godine ranjen u Starom Gradu.

Na mestu događaja prisutan je veći broj policijskih službenika, a u toku je uviđaj.

